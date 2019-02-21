Пентагон собирает начальников генштабов среднеазиатских республик бывшего СССР

21 февраля в столице Узбекистана состоится встреча начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны республики.

Конференция будет посвящена вопросам региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбе с терроризмом, распространению наркотиков и киберпреступности.

На мероприятие прибудут начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии, а также начальник Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Афганистане, которое и организует встречу.

Запланировано выступление министра обороны Узбекистана генерал-майораБаходира Курбанова. В рамках конференции планируется проведение отдельных встреч глав делегаций, а также показ инфраструктуры и учебного процесса Академии ВС Узбекистана, посещение комплекса Хасти Имом и Государственного музея истории Темуридов.