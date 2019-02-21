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21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон собирает начальников генштабов среднеазиатских республик бывшего СССР

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Источник изображения: vpk-news.ru

21 февраля в столице Узбекистана состоится встреча начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны республики.

Конференция будет посвящена вопросам региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбе с терроризмом, распространению наркотиков и киберпреступности. 

На мероприятие прибудут начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии, а также начальник Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Афганистане, которое и организует встречу.

Запланировано выступление министра обороны Узбекистана генерал-майораБаходира Курбанова. В рамках конференции планируется проведение отдельных встреч глав делегаций, а также показ инфраструктуры и учебного процесса Академии ВС Узбекистана, посещение комплекса Хасти Имом и Государственного музея истории Темуридов.

20.02.2019
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Страны
Афганистан
Казахстан
Киргизия
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
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