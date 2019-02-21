Войти
21.02.2019
Интерфакс-АВН

Ответ РФ на размещение ракет США в Европе должен быть асимметричным - Бондарев

328
0
+1
Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Симметричный ответ России на возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе был бы только на руку США, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если предположить, что на нас - не дай Бог, конечно, - полетит натовская ракета из Прибалтики, почему мы должны разбомбить Прибалтику, если виновник находится далеко за океаном, на своём, как ему кажется, непотопляемом авианосце? США заинтересованы в нестабильности на европейском континенте, поэтому симметричный удар (то есть удар только и исключительно по территории, с которой запущено оружие в нашу сторону) окажется им только на руку", - сказал В.Бондарев журналистам в среду.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул В.Путин.

По мнению В.Бондарева, США, размещая свои наступательные системы вооружений в Европе, разжигая военные конфликты в различных регионах мира, делая плацдармом чужую территорию, "используют многие народы и страны как пушечное мясо".

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
Похожие новости
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
05.03.2015
Программа ПАК ДА. Риски, возможности и международное сотрудничество
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России