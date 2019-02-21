Ответ РФ на размещение ракет США в Европе должен быть асимметричным - Бондарев

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Симметричный ответ России на возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе был бы только на руку США, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если предположить, что на нас - не дай Бог, конечно, - полетит натовская ракета из Прибалтики, почему мы должны разбомбить Прибалтику, если виновник находится далеко за океаном, на своём, как ему кажется, непотопляемом авианосце? США заинтересованы в нестабильности на европейском континенте, поэтому симметричный удар (то есть удар только и исключительно по территории, с которой запущено оружие в нашу сторону) окажется им только на руку", - сказал В.Бондарев журналистам в среду.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул В.Путин.

По мнению В.Бондарева, США, размещая свои наступательные системы вооружений в Европе, разжигая военные конфликты в различных регионах мира, делая плацдармом чужую территорию, "используют многие народы и страны как пушечное мясо".