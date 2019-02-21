ВКС получит сеть новых комплексов контроля космического пространства

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства развернут на территории России в ближайшие годы, сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

"В ближайшие годы на территории РФ будет развёрнута целая сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Помимо Алтайского края они появятся и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму", - сказал он в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".

По словам Морозова, это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Их преимущество перед существующими в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, отметил военный.

С вводом таких систем в строй ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, добавил Морозов.