ВКС получит сеть новых комплексов контроля космического пространства
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства развернут на территории России в ближайшие годы, сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
По словам Морозова, это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Их преимущество перед существующими в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, отметил военный.
С вводом таких систем в строй ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, добавил Морозов.
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