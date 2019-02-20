Parlamentn listy (Чехия): маневрирующие боеголовки, гиперзвуковое и энергетическое оружие. Новая гонка вооружений?

Державы не начнут новую гонку вооружений после выхода из ДРСМД, поскольку они уже давно ее ведут, утверждает военный эксперт. Но нынешняя гонка вооружений носит иной, чем в годы холодной войны, характер. Упор делается на сверхсовременные технологии. Державы оспаривают власть и рынки, и неотъемлемой частью этого процесса является создание новых видов оружия. Это стандартная геополитическая ситуация, утверждает эксперт.

Интервью с военным экспертом Лукашем Визингром (Lukáš Visingr)

Parlamentní listy: Недавно министр обороны Чешской Республики в интервью газете "Право" заявил, что не исключает в свете выхода из ДРСМД возобновления дискуссии в рамках НАТО о размещении американской базы (ракет, радара) в Чехии. Что Вы об этом думаете?

Лукаш Визингр: Меня это удивило, и, как мне кажется, еще рано говорить о чем-то подобном. Вообще я должен сказать, что позитивно оцениваю деятельность министра Метнара. Особенно он порадовал меня тем, что понял, насколько важно сейчас довести до конца уже начатые проекты по перевооружению. Я говорю, прежде всего, о радиолокационных станциях, боевых машинах пехоты и универсальных вертолетах. В конце концов, в интервью "Праву" речь шла преимущественно об этом, а не о пока только теоретических обсуждениях американского радара. Разумеется, возможно, что министр Метнар располагает благодаря коллегам в альянсе некой кулуарной информацией, недоступной общественности. Но, как мне кажется, министр просто высказал собственное мнение и заявил о теоретической возможности. Правда, по этому поводу уже было сказано много глупостей (как политиками, так и журналистами). Ситуацию преподносят так, как будто мы вернулись во времена до ДРСМД и над Европой опять повисла угроза ядерной войны. Но это полный абсурд и не имеет отношения к реальности. Отношения между НАТО и Россией сегодня, разумеется, далеки от идеала, но не стоит ухудшать их еще больше.

- То есть, по-Вашему, возобновление дискуссий об этом, учитывая сложившуюся ситуацию, нереально?

- Мне это кажется маловероятным, и об этом, кстати, говорят официальные заявления обеих сторон. Владимир Путин ясно сказал, что Россия разместит новое оружие средней дальности только там, где его сначала разместят американцы. Аналогичным образом высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, размещение новых американских ракет с ядерными боеголовками не планируется.

- То есть, возможно, сравнения с эпохой холодной войны беспочвенны?

- Прежде всего, сложившуюся ситуацию бессмысленно сравнивать с периодом до подписания договора РСМД, потому что тогда по обе стороны железного занавеса было размещено в общей сложности более двух с половиной тысяч ракет средней дальности. Они могли за несколько минут опустошить Европу, не оставив времени на эффективные меры обороны. В то время ситуация была критической. На угрозу очень остро реагировали и политики, и общественность, поэтому договор и подписали, хотя это было непросто. Но сегодня мир совсем другой. Ни одна из сторон явно не заинтересована в повторении того рискованного сценария 80-х годов. Россия, скорее всего, боится гипотетического размещения американских наступательных ядерных ракет в Прибалтике, Польше или Румынии. Но пока ничто не говорит о том, что американцы действительно собираются их там размещать. В Европе - точно нет, а вот в Восточной Азии - возможно.

- Что бы означало размещение базы с военным оборудованием, например радаром или ракетами, на чешской территории с точки зрения нашей безопасности? Мы бы превратились в потенциальную цель ядерного удара?

- Владимир Путин пригрозил государствам, которые разместили бы у себя американские ракеты средней дальности, тем, что они станут мишенью для российских ракет, то есть в случае войны им грозил бы ответный ядерный удар. Такие же заявления не раз звучали в прошлом десятилетии, когда велись споры о размещении радара XBR в Чехии и противоракет GBI в Польше. Так что ничего нового. Разумеется, звучит устрашающе, но так же, как и в прошлые годы, роль играют две вещи. Во-первых, нацеливание современных баллистических ракет не такой уж длительный и сложный процесс - это вопрос нескольких минут. Россияне и американцы могут сделать это когда угодно и так, как захотят, точнее как прикажут политические лидеры и военное командование. Таким образом, получается, что угрозы ракетами, нацеленными туда или сюда, - это не более чем символические риторические заявления. Во-вторых, (и это тесно связано с первым) никогда нельзя забывать, что российская политическая культура отличается от западной акцентом на силу, то есть тем, что силу там демонстрируют откровенно. Владимир Путин поддерживает имидж сильного лидера, который отвечает на любой шаг соперника адекватно. То есть подобного рода заявления делаются скорее для российских избирателей, чем для международного сообщества.

- Не являемся ли мы для россиян уже военной целью? В этой связи я напомню о том, что, например, в Праге в Голешовицах находится административная штаб-квартира навигационной системы "Галилео" (Galileo).

- Я не думаю, что из-за этой трагикомичной и проблемной навигационной системы Galileo Россия стала бы нацеливать ядерные ракеты. Но если бы на нашей территории находился бы какой-нибудь важный объект, важный для России, то он, конечно, станет целью российских ракет, и, как я уже объяснил, нацелить их недолго. Тем не менее все это мне кажется оторванным от реальности разговором, в котором мы забываем об одной важной вещи. Чтобы понять, достаточно взглянуть на карту. Центральная Европа была и остается чрезвычайно важным регионом со стратегической точки зрения, и ею всегда будут интересоваться некоторые державы. Здесь пересекаются интересы Берлина и Москвы, и наш регион служит своеобразной "затычкой" для пресловутой балканской "пороховой бочки", которая, как и прежде, является одним из входных путей для ислама в Европу. Через Балканы протягивает свои "щупальца" еще и Китай. Самая элементарная геополитика подсказывает, что здесь в принципе никогда не может быть спокойно, поскольку державы будут всегда бороться за влияние здесь. Тогда тем более мы должны стремиться к тому, чтобы в этом турбулентном регионе сохранить свой суверенитет и отстоять свои национальные интересы.

- Американцы только раз попытались разместить в Чехии свой радар, который планировали построить в Брдах. Против этих планов поднялась волна критики. По-Вашему, такой же волны сопротивления можно было бы ожидать и сегодня?

- Я вынужден снова повторить, что сейчас мы обсуждаем совершенно гипотетический сценарий, но, скорее всего, да, как я предполагаю, общественность снова выступила бы против. Хотя, возможно, волна критики была бы не такой большой, как прежде. Но если кто-то полагает, что радар в Брдах не появился только из-за позиции чешской общественности, то, по-моему, это чрезвычайно наивное мнение. Радар XBR у нас не появился только потому, что администрация Барака Обамы пересмотрела первоначальную концепцию противоракетного "зонтика" и сочла более важной систему "Иджис" (Aegis BMD) с ракетами SM-3, которым радар XBR не требуется. В Румынии находится первая база системы "Иджис" - Aegis Ashore, а вторая была создана в Польше, собственно говоря, вместо той, на которой планировалось разместить ракеты GBI. Но я хочу отметить еще кое-что. Когда правительство Тополанека вело в свое время переговоры с американцами, оно действовало как полный дилетант, так как ничего не просило взамен за место для радара. Поляки представили длинный список, потребовав, в первую очередь, военную технику, и почти все получили. Таким образом, если сейчас (опять-таки чисто теоретически) начнутся очередные переговоры, то, я надеюсь, в Чехии найдутся более способные переговорщики, чем тогда. От США мы должны получить максимум, поскольку именно в этом заключается отстаивание национальных интересов.

Как я уже сказал, некоторые политики и СМИ создают своего рода виртуальную реальность, грозя страшной катастрофой. Но такой угрозы нет. Договор был подписан более 30 лет назад, и мир с тех пор очень изменился. Изменилась и международная арена, и военная техника, и договор, отражающий обстановку 1987 года, уже не соответствовал современности. На самом деле речь идет в первую очередь не об отношениях между США и Россией, а о роли Китая, поскольку он располагает четырехзначным числом баллистических ракет, подавляющее большинство которых относится именно к классу средней дальности, то есть от 500 до 5500 километров. Поэтому я и упомянут Восточную Азию, так как американцы вынуждены там что-то противопоставить китайскому арсеналу, который, кстати, все больше беспокоит и Россию. После ратификации ДРСМД было ликвидировано более 2,5 тысяч ракет, которые в самом деле угрожали Европе. Но сегодня аналогичной угрозы нет, и ни русские, ни американцы не стремятся ее вернуть. Кстати, стоит отметить, что большая часть тех спорных ракет 9M729 размещена к востоку от Урала, а значит, они направлены не против НАТО, а скорее против Китая.

- Даст ли выход из договора старт новой гонке вооружений с обеих сторон?

Учения войск ПВО Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

- Если коротко, то нет. Никаких "новых гонок вооружений" не начнется. Прежде всего потому, что они уже давно ведутся. Разработка нового поколения стратегического оружия ведется и в США, и в России вот уже несколько лет. И действие договора ограничивалось только тем, что американцы и русские самыми разными способами пытались обходить его, делая из этого большую тайну. Теперь же все будет делаться в открытую. Но эта "гонка" носит совершенно не тот характер, какой был до подписания договора РСМД, поскольку сегодня страны вооружаются интенсивнее. Державы сосредоточены на сверхсовременных технологиях, таких как маневрирующие боеголовки, гиперзвуковое и энергетическое оружие и так далее. То есть это уже не экстенсивное вооружение и просто расширение арсеналов. Таким образом, выход из ДРСМД - это следствие, а не причина.

- Что Вы имеете в виду?

- Это следствие того, что мир возвращается в нормальное состояние, в котором державы оспаривают власть, источники и рынки, и неотъемлемой частью этого процесса является создание новых видов оружия. Но речи о новой холодной войне не идет. Мы имеем дело с совершенно стандартной геополитической ситуацией. Договор РСМД устраивал обе державы, поэтому они его подписали, а теперь он их не устраивает. Ни один международный договор не может тягаться с интересами держав, по крайней мере если смотреть на вещи реально.

Йонаш Кршиж (Jon K)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.