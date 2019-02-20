Госдума запретила военным пользоваться смартфонами на службе

Новые нормы будут касаться также граждан, призванных на военные сборы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.

После вступления в силу новые нормы будут касаться также граждан, призванных на военные сборы. Согласно новой редакции текста, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет, например, о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

Ограничение относится только к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", говорится в сопроводительных материалах. "Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены", - подтвердил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, заверив также, что в быту военным можно будет пользоваться смартфонами.

Принятый закон гласит, что "военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Документ запрещает публиковать данные о своих сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе сведения, позволяющие определить местонахождение этих лиц в определенный период другим людям. Запрет касается также "деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей" по ее несению. Нельзя будет раскрывать в том числе "информацию о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну".