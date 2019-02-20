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20.02.2019
Российская газета

Серийный истребитель Су-57 поступит в войска до конца года

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По контракту с Минобороны промышленность выпустит первую серийную партию Су-57 из полутора десятков машин.
По контракту с Минобороны промышленность выпустит первую серийную партию Су-57 из полутора десятков машин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подтвердил: Воздушно-космические войска получат первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 до конца нынешнего года. Таким образом, начнется реализация контракта, заключенного с Минобороны России на военно-техническом форуме "Армия-2018".

По этой программе промышленность обязалась поставить Вооруженным силам полтора десятка новейших авиакомплексов. Но прежде разработчикам необходимо провести летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа. Очередное тестирование в воздухе истребители проходят сейчас в подмосковном Жуковском.

Известно, что наша армия в итоге получит уникальную машину: высокоскоростную и сверхманевренную, отлично вооруженную и защищенную от современных и перспективных средств ПВО. Эксперты утверждают, что Су-57 может решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные миссии по уничтожению наземных и надводных целей противника.

Способность вести эффективный воздушный бой и поражать объекты высокотехнологичного противника обеспечивается рядом передовых тактико-технических характеристик и уникальными качествами, присущими машинам пятого поколения.

Речь идет о многофункциональности, минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный.

Самолет может уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа. Бортовая электроника помогает летчику в решении многих задач, наделяет его способностью вести всеракурсный ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной дальности.

Су-57 оборудован РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Помимо защиты от наземных средств ПВО "пятерка" прекрасно защищена от вражеских самолетов. В конструкции истребителя использованы новейшие композиционные материалы, а специальное покрытие, которое обеспечивает малую заметность машины, обладает безаналоговой уникальной химической формулой.

По всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают круговой обзор. Датчики аппаратуры для инновационного комплекса радиоэлектронной борьбы "Гималаи" рассредоточены по поверхности самолета, позволяя ему оставаться невидимым, но при этом "засекать" малозаметные самолеты противника.

Особую маневренность этой машине обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги, что предоставляет возможность самолету развернуться в воздухе почти на месте.

Истребитель может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически не заметен для радиолокационного распознавания. А еще на этой машине установлена 30-мм авиапушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня. Всего Су-57 имеет четырнадцать типов вооружений.


Юрий Гаврилов

18.02.2019
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