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19.02.2019
ТАСС

СМИ: КНР осуществит первый коммерческий запуск ракеты "Цзелун-1" в I половине 2019 года

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Компания China Aerospace Science and Industry
Компания China Aerospace Science and Industry.
Источник изображения: en.wikipedia.org

Отмечается, что стоимость запусков с помощью этой ракеты будет ниже имеющихся в мире аналогов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китай планирует осуществить первый запуск предназначенной для коммерческих миссий ракеты-носителя "Цзелун-1" в первой половине текущего года. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily.

Презентация "Цзелун-1" состоялась в августе 2018 года. По словам Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), "Цзелун-1" стала первой в серии твердотопливных ракет-носителей малого класса "Цзелун", она способна поднять груз весом в 150 кг.

Отмечается, что стоимость запусков с помощью этой ракеты-носителя будет ниже имеющихся в мире аналогов.

CASC также сообщала, что "Цзелун-1" отличается коротким производственным циклом. Она может быть подготовлена к запуску в течение 24 часов, а период ее сбора составляет не более шести месяцев.

Разработчиком ракеты-носителя является компания Chinarocket при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

18.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Компании
CASC
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