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19.02.2019
Российская газета

ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году

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Источник изображения: rg.ru

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет поставлен на вооружение Воздушно-космических сил России уже в этом году. В ближайшей перспективе Минобороны РФ планирует получить 15 таких машин.

Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости. Два контракта на изготовление и поставку серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиакомплексов МиГ-35 были подписаны Минобороны РФ и компанией "Сухой" в ходе форума "Армия-2018".

Напомним, второй подобный самолет планируется передать ВКС России в 2020 году.


Майя Бирюкова

18.02.2019
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принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
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2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
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