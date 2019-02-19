ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Источник изображения: rg.ru
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет поставлен на вооружение Воздушно-космических сил России уже в этом году. В ближайшей перспективе Минобороны РФ планирует получить 15 таких машин.
Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости. Два контракта на изготовление и поставку серийных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиакомплексов МиГ-35 были подписаны Минобороны РФ и компанией "Сухой" в ходе форума "Армия-2018".
Напомним, второй подобный самолет планируется передать ВКС России в 2020 году.
Майя Бирюкова
18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Персоны
Похожие новости
loading...