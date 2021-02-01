Предприятия ОАК выполнили гособоронзаказ в 2020 году

ЦАМТО, 29 января. Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в Госкорпорацию Ростех) выполнили свои обязательства по исполнению гособоронзаказа в 2020 году.

Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 изготовлен и передан Минобороны России в рамках государственного контракта на поставку 76 машин. Об этом было доложено министру обороны РФ в рамках Единого дня приемки.

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина – филиале компании "Сухой", продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа.

Три серийных тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А изготовлены и переданы заказчику. На входящем в дивизион транспортной авиации ОАК – ульяновском предприятии "Авиастар-СП" в 2021 году планируется наращивать темп серийного производства самолетов.

Одному из новых Ил-76МД-90А присвоено имя его создателя, заслуженного авиаконструктора Генриха Новожилова. Торжественная церемония прошла на аэродромном комплексе "Ульяновск-Восточный" 29 января.

"В этом году одним из приоритетов является освоение технологии серийного производства и выход на стабильные темпы серийного выпуска по двум новым машинам в военном и транспортных сегментах нашего бизнеса. Безусловно, для нас большой вызов – это выполнение контракта Минобороны на поставку 76 самолетов пятого поколения и обеспечение стабильного темпа серийности в соответствии с графиком. В Ульяновске мы также выходим на стабильные темпы серийного производства, параллельно занимаясь модернизацией парка военно-транспортной авиации и созданием нового самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Контракт на их поставку был подписан в конце года", – сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

В 2020 году были завершены два крупных долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в интересах ВКС России.

Выполнены обязательства по модернизации строевых самолетов МиГ-29 и МиГ-31, а также продолжается работа по программе создания легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и его продвижения на рынок.

В 2020 году совершил первый полет глубокомодернизированный Ту-160 с новым двигателем. В дальнейшем ОАК сосредоточится на важнейших задачах воспроизводства новых глубокомодернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160 на КАЗ им. С.П.Горбунова.

Авиаремонтные заводы, находящиеся в контуре ОАК, выполнили большой объем сервисных контрактов на ремонт и модернизацию техники, состоящей на вооружении, обеспечив высокую исправность парка на требуемом Минобороны уровне.

На форуме "Армия-2020" был подписан ряд новых контрактов на поставку техники, что позволит обеспечить загрузкой заводы ОАК на среднесрочную перспективу.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".