США планируют разместить израильский "Железный купол" в Сирии

Пресс-секретарь армии США полковник Патрик Сейбер ранее сообщил о намерениях США приобрести у Израиля две батареи средств ПРО "Железный купол". Это сообщение прозвучало в начале февраля, при этом полковник Сейбер не указал, где именно американская армия собирается использовать израильские системы противоракетной обороны.

Источник изображения: Пресс-служба ЦАХАЛ

Свет на это проливает сам Израиль. Сегодня в СМИ этой страны публикуются данные о том, что США планируют разместить батареи купленных израильских ПРО в Сирии. Речь идёт о районе, в котором располагается американская военная база "Эт-Танф". Это говорит о том, что осуществлять полный вывод своего контингента из Сирийской Арабской Республики, о чём ранее было заявлено Дональдом Трампом, США точно не планируют.

Фактически информация о том, что часть американского военного контингента в САР будет оставлена, подтверждена и советником главы американского государства Джоном Болтоном. Именно "Эт-Танф" американцы планируют использовать в качестве своей основной военной базы в Сирии.

Напомним, что "Эт-Танф" - та самая военная база США, на которой, как ранее сообщали сирийские источники, проходили подготовку боевики различных террористических группировок. Контролировали процесс подготовки американские военные инструкторы.

Возвращаясь к теме "Железного купола" в САР: США помимо двух батарей этой системы ПРО приобретают у израильских производителей 240 ракет к ним. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 380 млн долларов.