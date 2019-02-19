Войти
19.02.2019
Военное обозрение

США планируют разместить израильский "Железный купол" в Сирии

505
0
0

Пресс-секретарь армии США полковник Патрик Сейбер ранее сообщил о намерениях США приобрести у Израиля две батареи средств ПРО "Железный купол". Это сообщение прозвучало в начале февраля, при этом полковник Сейбер не указал, где именно американская армия собирается использовать израильские системы противоракетной обороны.

Источник изображения: Пресс-служба ЦАХАЛ

Свет на это проливает сам Израиль. Сегодня в СМИ этой страны публикуются данные о том, что США планируют разместить батареи купленных израильских ПРО в Сирии. Речь идёт о районе, в котором располагается американская военная база "Эт-Танф". Это говорит о том, что осуществлять полный вывод своего контингента из Сирийской Арабской Республики, о чём ранее было заявлено Дональдом Трампом, США точно не планируют.

Фактически информация о том, что часть американского военного контингента в САР будет оставлена, подтверждена и советником главы американского государства Джоном Болтоном. Именно "Эт-Танф" американцы планируют использовать в качестве своей основной военной базы в Сирии.

Напомним, что "Эт-Танф" - та самая военная база США, на которой, как ранее сообщали сирийские источники, проходили подготовку боевики различных террористических группировок. Контролировали процесс подготовки американские военные инструкторы.

Возвращаясь к теме "Железного купола" в САР: США помимо двух батарей этой системы ПРО приобретают у израильских производителей 240 ракет к ним. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 380 млн долларов.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
США
Продукция
Железный купол
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
26.10.2018
SVT (Швеция): новые спутниковые снимки демонстрируют военное усиление России в Калининграде
14.05.2018
"Мы сровняем с землей Тель-Авив"
23.04.2018
Русский "Панцирь" не пропустил "умные ракеты" Трампа
16.10.2017
Трамп решит судьбу ядерной сделки с Ираном
10.04.2017
По грани допустимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки