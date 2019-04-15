Удар по Сирии: ПВО отразила атаку Израиля

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Минувшей ночью силы ПВО Сирии отразили ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама. В результате атаки пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий. В это же время в провинции Хама подразделения сирийской армии вступили в перестрелку с запрещенной в России террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра".

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля. В результате атаки Тель-Авива пострадали трое сирийских военных и было разрушено несколько зданий, передает ФАН.

В это же время в провинции Хама сирийцы противостояли террористической группировке "Джебхат Ан-Нусра" (организация запрещена в России) (запрещена в России). Подразделения сирийской армии нанесли массированные удары по путям их передвижения и укрытиям на севере провинции.

По данным сирийского информационного агентства SANA, военные обстреляли из ракетных установок и артиллерии позиции террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Хувейз, Тель Ас-Сахр и Кафр-Набуда. В результате было уничтожено множество членов бандформирований, разгромлены их ракетные и минометные установки.

В понедельник, 25 марта, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами - территорией, за которую спорят израильская сторона с Сирией, передает НСН.

Президент США также заявил, что Вашингтон признает абсолютное право Израиля на самооборону. По словам главы Белого дома, атака из сектора Газа по израильской территории демонстрирует опасность, которой подвергается Израиль.

Через несколько часов после этого в данном регионе между Палестиной и Израилем возобновился конфликт - стороны обменялись ракетными ударами.

В Израиле был объявлен ограниченный призыв военнослужащих запаса, а также мобилизация резервистов, которые служат в военной разведке и обслуживают батареи ПРО "Железный купол".

Вскоре выяснилось, что власть Израиля надо Голанами, кроме США и собственно израильской стороны, не признает ни одно государство мира.

На следующий день на встрече президента России Владимира Путина с его ливанским коллегой Мишелем Ауном в Москве было подчеркнуто, что решение Трампа подрывает все основы и правила ООН, международного права с самого основания этой организации.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голан израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.

По его словам, действия США подрывают усилия по оздоровлению обстановки в Сирии. Дипломат также добавил, что летом 2018 года правительству Сирии с помощью России удалось "переломить и стабилизировать" ситуацию на Голанах. Сафронков подчеркнул, что таким образом один из вызовов безопасности Израиля был устранен.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По ее словам,

Евросоюз выступает против решения США по Голанам.

Дипломат также добавила, что данная территория была оккупирована Израилем в 1967 году. Европолитик подчеркнула, что Голанские высоты являются частью Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право. Об этом стало известно по итогам встречи Макрона с королем Иордании Абдаллой II 29 марта.

"Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В начале мая прошлого года иранские вооруженные формирования в Сирии запустили 20 ракет по позициям вооруженных сил Израиля на Голанских высотах. В ответ ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по Сирии с 1974 года, атаковав десятки иранских объектов на сирийской территории. Россия, чей воинский контингент дислоцирован в Сирии, была предупреждена об атаке.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе - демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

Рафаэль Фахрутдинов