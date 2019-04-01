Удар по Палестине: Израиль подключил танки

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Израильские танковые подразделения атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетную атаку с территории Палестины. Ранее президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. После этого в регионе снова произошла эскалация боевых действий. Россия и другие страны мира раскритиковали решение главы Белого дома.

Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.

В понедельник 25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами - территорией, за которую спорят израильская сторона с Сирией, передает НСН.

Президент США также заявил, что Вашингтон признает абсолютное право Израиля на самооборону. По словам главы Белого дома, атака из сектора Газа по израильской территории демонстрирует опасность, которой подвергается Израиль, передает ФАН.

Через несколько часов после этого в данном регионе между Палестиной и Израилем возобновился конфликт - стороны обменялись ракетными ударами. В Израиле был объявлен ограниченный призыв военнослужащих запаса, а также мобилизация резервистов, которые служат в военной разведке и обслуживают батареи ПРО "Железный купол".

Вскоре выяснилось, что власть Израиля надо Голанами, кроме США и собственно израильской стороны, не признает ни одно государство мира.

На следующий день

на встрече РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р РѕСЃСЃРёРё Владимира Путина с его ливанским коллегой Мишелем Ауном в Москве было подчеркнуто, что решение Трампа подрывает все основы и правила РћРћРќ, международного права с самого основания этой организации.

"Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии", - сказал чуть позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он выразил сожаление из-за очередного шага американской стороны, нарушающего нормы международного права.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что со стороны такое такое решение является сознательной демонстрацией вседозволенности. Глава МИД добавил, что "наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями" это все, чем пользуется Вашингтон на внешнеполитической арене. Дипломат добавил, что за этим "печально наблюдать".

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в твиттере указал, что международно-правовой точки зрения статус Голан не изменился.

"Это его жест в сторону Тель-Авива, нацеленный, в том числе и на получение поддержки произраильского лобби в США на будущих выборах", - написал сенатор.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право. Об этом стало известно по итогам встречи Макрона с королем Иордании Абдаллой II.

"Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе", - говорится в заявлении.

Мадрид также отказался признать резолюцию Трампа.

"Овладение территорией силой является недопустимым в соответствии с уставом ООН",

- заявили в МИД Испании.

"Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами", - сообщили в Оттаве.

В канадском МИД также добавили, что "аннексия территории силой" запрещена международным правом. При этом в ведомстве подчеркнули, что Канада остается "верным другом Израиля".

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что решение Трампа противоречит международному праву.

"Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям", - указал иранский лидер.

Предполагая, какие скрытые мотивы могли руководить главой Белого дома в решении по Голанам, издание The Washington Post писало, что такие действия могут помочь Нетаньяху в его предвыборных амбициях.

В настоящее время у израильского премьера серьезные внутренние проблемы - генеральный прокурор добивается обвинительного заключения по трем делам о коррупции против Нетаньяху.

В то время как международное сообщество все еще считает Голанские высоты оккупированной территорией,

решение Трампа, как и другие связанные с Израилем действия, кардинально меняют традиционную американскую внешнюю политику,

добавляет Washington Post.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны Судного дня (1973 год) и соглашения о разъединении войск. Миротворческие посты ООН действовали на Голанских высотах с 1974 года.

Миссия была свернута в 2013 году после вторжения в регион террористов. В 2018 году сирийские военные установили контроль над провинцией Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем.

После этого российская военная полиция оборудовала вдоль линии "Браво" наблюдательные посты. Тогда же миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.

Рафаэль Фахрутдинов