Трамп поверил Путину, а не своей разведке, в вопросе ракет КНДР - бывший замдиректора ФБР

Вашингтон. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил, что президент США Дональд Трамп не поверил выводам своих разведывательных структур о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, сославшись на то, что эту информацию опроверг президент РФ Владимир Путин.

"Представители разведки на брифинге ответили, что это не согласуется ни с одним из сообщений разведки и информацией, которой обладает наше правительство, на что президент ответил: "Мне все равно. Я верю Путину", - сообщил Э.Маккейб в эфире телеканала CBS.

По его словам, он сам присутствовал на этом брифинге, устроенном президентом для руководства разведывательных структур, и заявление Д.Трампа стало для него "просто шоком".

"Мы тратим столько времени, сил и энергии на работу нашего разведывательного сообщества по получению информации, которая предназначена на то, чтобы помогать при принятии решений человеку, который, в конечном итоге, их принимает - президенту Соединенных Штатов. Поэтом стало просто шоком то, что мы столкнулись с абсолютным неверием в эти усилия и нежеланием узнать истинное положение дел, с которым ему приходится сталкиваться каждый день", - заявил Э.Маккейб.