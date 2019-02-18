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18.02.2019
Российская газета

В России успешно испытан боевой беспилотник-камикадзе

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Источник изображения: Сергей Михеев/ РГ

Российские разработчики создали и провели тестирование летающего дрона, который совершает самоподрыв после того как приблизится к цели.

Как сообщает РИА Новости, испытания беспилотника-камикадзе, разработанного концерном "Калашников", прошли успешно. Об этом заявили в пресс-службе концерна на оружейной выставке IDEX-2019.

Также сообщается, что после испытаний новый беспилотный аппарат готов к использованию. Его, кстати, впервые представили на подобном мероприятии.

Стали известны и некоторые характеристики беспилотника. Дрон может совершать полет длительностью до 30 минут и разгоняться в воздухе от 80 до 130 километров в час. При этом летающий камикадзе может нести до трех килограммов груза.


Руслан Мельников

17.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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