В России успешно испытан боевой беспилотник-камикадзе

Российские разработчики создали и провели тестирование летающего дрона, который совершает самоподрыв после того как приблизится к цели.

Как сообщает РИА Новости, испытания беспилотника-камикадзе, разработанного концерном "Калашников", прошли успешно. Об этом заявили в пресс-службе концерна на оружейной выставке IDEX-2019.

Также сообщается, что после испытаний новый беспилотный аппарат готов к использованию. Его, кстати, впервые представили на подобном мероприятии.

Стали известны и некоторые характеристики беспилотника. Дрон может совершать полет длительностью до 30 минут и разгоняться в воздухе от 80 до 130 километров в час. При этом летающий камикадзе может нести до трех килограммов груза.

Руслан Мельников