Что на самом деле меняет запуск ракеты "Спэйс-Экс"

«Самая мощная ракета в мире» отправилась в первый полет 6 февраля, что стало значимым успехом, в том числе с точки зрения подъема интереса к космосу.

"Самая мощная ракета в мире" отправилась в первый полет 6 февраля, что стало значимым успехом, в том числе с точки зрения подъема интереса к космосу.

"Атлантико": Илон Маск (Elon Musk) и его компания "Сейс Экс" провели запуск "самой мощной ракеты в мире" "Фалкон Хэви" с мыса Канаверал в США. Каковы итоги этого пуска?

Оливье Санги: Первый полет "Фалкон Хеви" можно считать успешным, хотя и не все прошло идеально. Боковые ступени опустились на землю в нескольких километрах от пусковой площадки нового носителя "Спэйс-Экс". Уточню, что речь идет о LC-39A космического центра Кеннеди НАСА во Флориде. Оттуда стартовали миссии "Аполлон" и челноки, а сейчас "Спэйс-Экс" арендует его у американского агентства. Но вернемся к "Фалкон Хэви": обратный отсчет без технических накладок, задержки лишь из-за погодных условий, зажигание 27 двигателей, полет первых трех ступеней, их отделение и возврат двух боковых ступеней на землю в нескольких километрах от зоны пуска. Это уже можно считать подвигом!

Как бы то ни было, с возвратом центральной ступени возникли накладки. На пресс-конференции Илон Маск уточнил, что у нее включился лишь один двигатель из трех, в результате чего она не попала на ожидавшую ее море баржу и упала в воду на скорости в 480 км/ч. Тем не менее главная задача была выполнена, поскольку вторая ступень достигла запланированной орбиты. К настоящему моменту Илон Маск подтвердил на своей странице в Twitter третий запуск двигателя второй ступени. Данный успех демонстрирует способность этой ступени выполнять весьма специфические, в том числе военные задачи. Если судить по тому, что нам известно о первом полете, он определенно стал успехом для "Спэйс-Экс" с учетом всех неизвестных.

- Каковы последствия запуска "Спэйс-Экс", в том числе для космической отрасли? Стал ли он поворотным моментом? Как связан со "Спэйс-Экс" подъем интереса к космосу?

- На самом деле, поворотный момент начал обретать очертания несколько лет назад по ряду причин. В космической отрасли произошел ряд изменений в связи с появлением новаторских экономических моделей, сильнейшей миниатюризации одних спутников, увеличением размера, массы и мощности других, а также приходом частных компаний вроде "Спэйс-Экс". Кстати говоря, не стоит забывать о "Блю Ориджин" основателя "Амазон" Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Новые игроки ставят большие планы и намереваются принести революцию в отрасль. Да, пока что об обещанном Маском десятикратном снижении цены запуска говорить не приходится, однако напомню, что всего несколько лет назад некоторые смеялись над ним и утверждали, что он не сможет подобрать первую ступень "Фалкон 9" и успешно использовать ее для нового пука. Но он это сделал. Успех первого полета "Фалкон Хэви" очень важен, поскольку демонстрирует, что специалистам "Спэйс-Экс" по силам вести очень сложный проект, то есть разработку мощного носителя, которая ставит целый ряд инженерных проблем. Что касается подъема интереса к космосу, здесь в дело вступают несколько факторов, в том числе более эффективная и направленная на широкую общественность информационная работа агентств вроде НАСА и ЕКА. Илон Маск же покоряет аудиторию тем, что ломает привычный подход к связям с общественностью. Он вновь доказал это идеей отправить в космос автомобиль "Тесла" с помощью "Фалкон Хэви".

- Чего ждать в будущем? Какие проекты ожидаются после этого пуска?

- "Фалкон Хэви" дал "Спэйс-Экс" возможность для проведения пусков на которые был не способен "Фалкон 9". Мощности "Фалкон 9" немного не хватает для коммерческих запусков больших спутников связи на геостационарную орбиту, на что приходится значительная часть рынка. Кроме того, "Фалкон Хэви" открывает для "Спэйс-Экс" доступ к военным правительственным контрактам и разведывательным миссиям НАСА. Как бы то ни было, "Спэйс-Экс" еще предстоит доказать надежность своего носителя (одного полета тут недостаточно) и уточнить его мощность.

В более отдаленной перспективе Маск хочет создать "Биг Фалкон Рокет", еще более мощный и потенциально полностью годящийся для повторного использования носитель.

Оливье Санги (Olivier Sanguy), эксперт по астронавтике