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Известия.ru

Илон Маск предложил построить базы на Луне и Марсе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Adrian Sanchez-Gonzalez/Keystone Press Agency

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о необходимости построить на Луне обитаемую базу, а затем и город на Марсе. Об этом он рассказал 23 апреля на пресс-конференции.

«Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом — город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной», — цитирует Independent.

Также Маск заявил о том, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по высадке на луне в 2024 году можно реализовать.

Ранее в этот день космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя членами экипажа на борту 23 апреля стартовал к Международной космической станции (МКС).

Запуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида был произведен в 12:49 мск. В составе экипажа — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Уточняется, что космонавты проведут на орбите около полугода.

16 апреля сообщалось, что для этого полета NASA впервые будет использовать многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты-носителя одновременно. Во время подготовки к запуску была выявлена проблема — отклонение в показателях, фиксируемых во время загрузки топлива в ракету.

В тот же день стало известно, что компания SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

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