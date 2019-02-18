Wall Street Journal (США): министры обороны стран НАТО обдумывают ответы на российскую ракетную угрозу

В статье поднимается вопрос, связанный с последствиями выхода США из Договора о РСМД. Авторы переворачивают все с ног на голову, обвиняя Россию в создании ракеты, якобы нарушающей условия соглашения. При этом в материале настойчиво проводится мысль о необходимости увеличения военных расходов странами НАТО.

Брюссель - На недавнем заседании НАТО, посвященном новейшей российской крылатой ракете, которая нарушает Договор о РСМД, польский посол обратился к своим коллегам из Западной Европы со словами "Добро пожаловать в клуб". Страны восточного фланга НАТО уже давно находятся в радиусе действия российских ракет. Теперь развертывание новых ракет 9M729 заставляет и других представителей Западной Европы признать, что Москва получила опасное военное превосходство.

Министры обороны 29 государств НАТО завершили в четверг двухдневную встречу, во время которой обсуждали возможные ответные меры, начиная от сдерживающих факторов и заканчивая дипломатией в области контроля над вооружениями. "США преданы работе с союзниками для создания новой реальности", - сказал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

США сообщают, что выйдут из ДРСМД, который запрещает США и России производить и размещать ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч километров, если Россия к августу не уничтожит ракетные системы 9M729, пусковые установки и связанное с ними оборудование. Нет никаких признаков того, что Москва подчинится. Кремль отрицает, что ракетный снаряд нарушает договор.

"У нас новая ситуация с безопасностью", - заявил в интервью министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. По его словам, Россия "использует военные активы для восстановления своей роли в качестве мировой державы".

Распад договора возродил страхи эпохи холодной войны, связанные с ядерной войной и гонкой вооружений. В 1980-х годах США развернули в Европе ядерные ракеты средней дальности, что вызвало общественный резонанс в некоторых странах, но в конечном итоге привело к подписанию Договора о РСМД в 1987 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен противодействовать развертыванию российских ракет. Некоторые союзники выступают за новые усилия по контролю над вооружениями, в то время как другие, особенно соседствующие с Россией страны, поддерживают поиск более эффективных сдерживающих факторов, таких как инициативы развертыванию противоракетной обороны и увеличения мобильности сил, которые могут быть развернуты.

В последние годы Североатлантический альянс напряженно работал над повышением мобильности и готовности своих вооруженных сил. Альянс разместил войска на границах с Россией в целях их дальнейшего быстрого наращивания в критический момент.

"Это достойный начальный шаг, но нам нужны более амбициозные задачи для создания большего потенциала", - заметил Кароблис, представитель Литвы - страны, граничащей с российским Калининградом.

Шанахан во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО на этой неделе в качестве главы Пентагона стремился заверить союзников в приверженности США НАТО после неоднозначных посланий президента Трампа в адрес Североатлантического союза. Шанхан заявил, что поддержка союзников мнения США о том, что российская ракета нарушает РСМД, является "примером единства альянса".

"Соединенные Штаты преданы НАТО. Наши обязательства по статье 5 остаются неоспоримыми", - сказал он, ссылаясь на статью договора, в которой говорится, что нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Шанахан высоко оценил прогресс европейских союзников в повышении оборонных расходов, сославшись на основное требование Трампа по поводу того, что большинство стран-членов тратит на оборону меньше показателя в 2% ВВП. По его словам, на Германию приходится почти треть от 100 миллиардов долларов дополнительных военных расходов, которые союзники обязались выплатить к концу следующего года. Он также добавил, что Германии нужно сделать больше, учитывая, что план ее военных расходов в 2024 году достигнет всего 1,5% ВВП.

Столтенберг отметил увеличение численности американских войск в Европе за последние годы как знак приверженности США НАТО. В том числе и наличие сотен солдат в соседних с Россией Норвегии и Польше. США, инициировав выход из Договора о РСМД, также вынудили европейских союзников противостоять угрозе российской ракеты. По заявлению НАТО, непреднамеренным результатом для России может стать более сильный и лучше финансируемый западный альянс.

"Похоже, что Кремль немного перестарался", - сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе.

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