Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году

Всего в интересах ведомства было заключено более 2 тыс. госконтрактов на сумму свыше 180 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ сэкономило более 6,5 млрд рублей в 2018 году при выполнении контрактов, сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"В результате деятельности департамента [государственных закупок] в 2018 году в интересах Минобороны России заключено более 2 тыс. государственных контрактов на сумму свыше 180 млрд рублей. При этом экономия, достигнутая по результатам проведения конкурентных процедур, превысила 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, экономия средств достигнута благодаря обновленным процедурам планирования закупок в рамках гособоронзаказа, а также усовершенствованной системы определения подрядчиков и исполнителей. Кроме того, при формировании госзаказа с конца 2017 года используется специализированная электронная площадка АСТ ГОЗ.

Департамент государственных закупок единолично организует и проводит конкурентные закупки для обеспечения нужд российской армии. Также эта структура участвует в разработке и согласовании нормативно-правовых актов РФ в сфере закупок в интересах обороны страны и безопасности государства.