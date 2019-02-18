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18.02.2019
ТАСС

Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году

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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Журавлев

Всего в интересах ведомства было заключено более 2 тыс. госконтрактов на сумму свыше 180 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ сэкономило более 6,5 млрд рублей в 2018 году при выполнении контрактов, сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"В результате деятельности департамента [государственных закупок] в 2018 году в интересах Минобороны России заключено более 2 тыс. государственных контрактов на сумму свыше 180 млрд рублей. При этом экономия, достигнутая по результатам проведения конкурентных процедур, превысила 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, экономия средств достигнута благодаря обновленным процедурам планирования закупок в рамках гособоронзаказа, а также усовершенствованной системы определения подрядчиков и исполнителей. Кроме того, при формировании госзаказа с конца 2017 года используется специализированная электронная площадка АСТ ГОЗ.

Департамент государственных закупок единолично организует и проводит конкурентные закупки для обеспечения нужд российской армии. Также эта структура участвует в разработке и согласовании нормативно-правовых актов РФ в сфере закупок в интересах обороны страны и безопасности государства.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
18.02.2019 15:22
...более 6,5 млрд рублей...

Странная какая-то сумма. Насколько я помню, пресса указывала близкую сумму, обнаруженную только в одной коррупционной квартире. Несколько миллиардов рублей - это сегодня какой-то стандарт что ли?
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