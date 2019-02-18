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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Путин: ни одна из стран ЕС не хочет у себя американских ракет средней дальности

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Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Сочи. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ни одна из европейских стран не заинтересована в размещении американских ракет средней дальности на свой территории, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Что, думаете кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет. Но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но, видимо, они считают, что в конечном итоге, генеральном, они заинтересованы в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета" - сказал он.

"Современный мир - это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, ну скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Это что, не зависимость?", - отметил В.Путин.

15.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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