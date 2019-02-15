Борисов заявляет, что Россия будет добиваться реализации оружейных контрактов с Венесуэлой при любом сценарии

Россия намерена добиваться исполнения оружейных контрактов с Венесуэлой при любом развитии событий в этой стране, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Да, действительно, у России есть долгосрочные контракты (с Венесуэлой - ИФ) в области военно-технического сотрудничества. Они заключены в соответствии с международным правом. И мы при любом развитии сценариев в Венесуэле будем добиваться их четкого и неукоснительного исполнения", - заявил Ю.Борисов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Вы знаете позицию президента страны, министерства иностранных дел - мы поддерживаем законно избранного президента", - сказал он.

"Мы поставляем Венесуэле авиационную технику - боевые вертолеты, самолеты, идут проекты по строительству завода по выпуску автоматов Калашникова, патронного завода - у нас очень много направлений развития с ними", - отметил Ю.Борисов.

Венесуэлу сотряс острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его признал президент США Дональд Трамп, а также Канада, большинство стран Латинской Америки, а затем и Европы. В России эти события восприняли как попытку госпереворота. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны.

В январе СМИ сообщили, что венесуэльская оппозиция собирается пересмотреть стоимость заключенных ранее с Россией контрактов на поставки вооружений. Так, назначенный парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо заявил, что российская сторона не продала Каракасу то, что было прописано в контракте.

Т.Брисеньо также подверг критике поставленное РФ оружие. В частности, он назвал бомбардировщики "Сухой" "не самыми лучшими" в технологическом плане и заявил о якобы низком качестве вертолетов, на которых "не летают в Венесуэле", так как две трети из них якобы пришли в негодность. В России сочли эти заявления безосновательными.

6 февраля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Коммерсанту", что Россия не склонна сворачивать военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой. "Мы следим за политической ситуацией в Венесуэле. Она нас весьма и весьма беспокоит, но мы не склонны сворачивать сотрудничество", - сказал Д.Шугаев.

Глава ФСВТС РФ отметил, что в последнее время с Венесуэлой в основном осуществляется сотрудничество по обслуживанию и ремонту ранее поставленного вооружения, а также по созданию военных объектов на территории страны. "Прежде всего речь идет о центре по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов типа "Ми", поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован на этот год", - сказал Д.Шугаев.

Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой с 2005 года - за это время туда были поставлены средства ПВО, включая "Антей-2500", "Бук-М2Э", ПЗРК "Игла", истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М и Ми-17, а также бронетехника (танки Т-72, БМП-3 и БТР-80) и стрелковое оружие, в том числе 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

В 2013 году сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивается в $11 млрд.