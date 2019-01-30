Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Смотр боевой техники и вооружений, заявления генералов о лояльности законному президенту, намеченные на середину февраля масштабные учения — армию Венесуэлы спешно готовят к обороне от вторжения извне. У руководства страны есть основания для беспокойства: американский сенатор Линдси Грэм в понедельник признал, что президент США Дональд Трамп в числе прочих рассматривает силовой сценарий свержения Николаса Мадуро. О том, насколько эффективно Вооруженные силы Венесуэлы способны противостоять агрессии, — в материале РИА Новости.
Небольшие, но эффективные
Армия Венесуэлы считается одной из самых мощных в Южной Америке. Согласно докладу "The Military Balance 2018" Международного института стратегических исследований (IISS), численность Вооруженных сил страны — 123 тысячи человек плюс 220 тысяч штыков национального ополчения. Военный бюджет Боливарианской республики, по разным оценкам, — от 2,6 миллиарда до трех миллиардов долларов. Организационно Вооруженные силы Венесуэлы состоят из стратегического командования, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, национальной гвардии и национального ополчения. Части и соединения дислоцированы на территории восьми военных округов.
Участники команды Венесуэлы после жеребьевки международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр — 2017 в Алабино
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев
Хотя численно и финансово армия Венесуэлы на фоне соседей не кажется особенно выдающейся, по техническому уровню там все хорошо. Во многом это заслуга России. Венесуэла — крупнейший импортер российских вооружений в Западном полушарии. Военно-техническое сотрудничество между двумя государствами строится на основе межправсоглашения, подписанного еще в 2001-м. За 18 лет российские поставки серьезно пополнили венесуэльский арсенал. Еще в 2006-м Боливарианская Республика получила крупную партию автоматов Калашникова АК-103 — около 100 тысяч единиц, полностью заменив ими бельгийские штурмовые винтовки FN FAL, стоявшие на вооружении с середины ХХ века.
Почти вся техника Сухопутных войск Венесуэлы — российского производства. Основу бронетанковых войск составляют 92 танка Т-72Б1В и около 80 французских AMX-30. Боевые машины пехоты представлены 123 единицами российских модернизированных БМП-3М с усиленной бронезащитой, современной системой управления огнем, турбированным двигателем и комплексом активной защиты "Арена-Э". Парк бронетранспортеров включает в себя 114 БТР-80А, а также несколько десятков более возрастных китайских и французских машин.
Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Cancillera del Ecuador /
Армейская авиация располагает десятком ударных Ми-35М2, 16 многоцелевыми Ми-17В5, тремя тяжелыми транспортными Ми-26, а также 40 легкими американскими вертолетами компаний Bell и Sikorsky. Самоходная ствольная артиллерия Сухопутных войск Венесуэлы — это полсотни 152-миллиметровых САУ "Мста-С", реактивная — двадцать четыре 122-миллиметровых РСЗО "Град" и двенадцать 300-миллиметровых РСЗО "Смерч". Среди артиллерии меньших калибров — российские, французские и американские системы.
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Источник изображения: © Фото : Andr Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)
Главный козырь Военно-воздушных сил страны — 23 российских многоцелевых истребителя Су-30МК2V и 19 возрастных, но все еще грозных американских F-16A. Флот военно-транспортной авиации — "сборная солянка" из американских, китайских, немецких и британских самолетов, всего около 40 единиц. Военно-морские силы страны вооружены достаточно скромно, но для обороны ближней морской зоны вполне достаточно: три ракетных фрегата класса Lupo итальянского производства, две торпедные подводные лодки немецкого проекта 209, а также полтора десятка патрульных артиллерийских кораблей.
Патрульный корабль "Варао" Военно-морских сил Венесуэлы
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Carlucho510 / warao (cropped a photo)
По российскому образцу
Самой сильной стороной Вооруженных сил Венесуэлы считается глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны. Именно ПВО выступает сдерживающим фактором, способным серьезно остудить "горячие головы" из числа сторонников военного вторжения. Организационно ПВО страны состоит из пяти бригад. Зенитно-ракетные системы дальнего действия представлены двумя дивизионами С-300ВМ (всего восемь батарей, в каждой по три-четыре пусковые установки). Эта ЗРС позволяет эффективно бороться с аэродинамическими целями на дистанциях до 250 километров и на высотах от 25 метров до 30 километров. К ее достоинствам можно отнести РЛС с фазированной антенной решеткой, хорошую защищенность от мер радиоэлектронной борьбы, высокую степень автоматизации. По утверждению разработчика, С-300ВМ эффективна против малозаметных самолетов и даже способна поражать баллистические цели.
Задачи ПВО средней дальности выполняют 12 ЗРК "Бук-М2Э", а также до 24 модернизированных ЗРС С-125 "Печора-2М". Экспортные "Буки" прекрасно зарекомендовали себя в Сирии. Напомним, 14 апреля 2018-го американцы, британцы и французы нанесли по различным объектам, подконтрольным Дамаску, массированный удар крылатыми ракетами. По данным Минобороны России, сирийская ПВО уничтожила 71 боеприпас из 103, причем комплексы "Бук" выпустили 29 ракет, поразивших 24 цели, — отличный результат.
Посетители у самоходной огневой установки 9А317Э из состава зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев
С-125 "Печора-2М" — самая последняя модернизация советского ЗРК-ветеран, хорошо показавшего себя в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века на Ближнем Востоке. Система перехватывает аэродинамические цели на дальности до 32 километров и на высоте от 20 метров до 32 километров. Вариант "Печора-2М" выполнен на самоходном шасси, что позволяет расчету сменить позицию сразу после пуска. Важная особенность модернизированного ЗРК — современный комплекс радиотехнической защиты от противорадиолокационных ракет. В 2007-м серийный образец "Печоры-2М" обстреливали такими ракетами на одном из полигонов — ни одна не попала в цель.
Последний рубеж противовоздушной обороны Венесуэлы — 12 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1", а также несколько тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С". Ствольная зенитная артиллерия представлена вооружением российского (советского) и французского производства.
Все шесть бригад ПВО действуют в связке с Объединенным командованием воздушно-космической обороны (входит в ВВС), которое включает в себя шесть развернутых по территориальному признаку групп наблюдения и контроля воздушного пространства, оснащенных китайскими РЛС обнаружения воздушных целей JYL-1 и JY-11B. Последняя выявляет аэродинамические цели на дальности до 300 километров, а ее мобильность существенно повышает выживаемость.
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500" на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В общем и целом Венесуэлу, конечно, нельзя считать по-настоящему серьезным военным противником США — силы слишком неравны. Тем не менее в случае агрессии армия Боливарианской Республики окажет жесткое сопротивление. Общественное мнение в странах НАТО очень чувствительно к военным потерям. Особенно когда гибнут военные летчики — элита и "белая кость" Вооруженных сил любого государства. И пока у Венесуэлы есть чем сбивать "залетных" гостей, те сто раз подумают, вторгаться в чужое воздушное пространство или нет.
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Спасти стул под Мадуро может только массовая показательная чистка в армии и высших эшелонах власти.
И опереться для этой чистки Мадуро не на кого. Причем простые аресты проблему не решат, а только усугубят, потому что протестующие начнут митинговать ещё яростнее, требуя освободить арестованных.
Так что вариант здесь только один- северокорейский. И причем без северокорейских полков спецназа и оперативников северокорейской госбезопасности этот вариант не осуществим.
Ярых проамериканских генералов и полковников необходимо судить и расстреливать за измену родине, причем быстро и массово, чтобы это повергло в шок всех остальных.
Так что без корейцев и/или чеченцев режим не удержится.
Ну и кроме силы и решимости применить эту силу необходимы экономические реформы и объективное снятие напряжения в социальной сфере (только не за наш счёт).
Во вторых пшеницу, сахар и постное масло с салом нам девать некуда каждый год, их взамен посадить на экспорт кофе с какавой в Россию.
Предложить Союзное Государство Китай-Венесуэла-Россия, Трамп наш организует к своим выборам войнушку(без него он проиграет президентство) у себя под боком, это такое благо для всего Мира, тем более в самой Венесуэле народ горит желанием повоевать.
Ярых проамериканских генералов и полковников необходимо судить и расстреливать за измену родине, причем быстро и массово, чтобы это повергло в шок всех остальных.На все перечисленное Россия не может повлиять. Экономика в стране и так не блестяща, теперь добавились санкции. На мой взгляд отсутствие серьезного наступательного ракетного оружия является серьезным недостатком обороны стран на которых ополчились США. И, или этот вопрос будет решен, или США продолжат давить кого захотят.
Ну и кроме силы и решимости применить эту силу необходимы экономические реформы и объективное снятие напряжения в социальной сфере (только не за наш счёт).
На все перечисленное Россия не может повлиятьКосвенно может, если конечно захочет. Особенно после того, как новая власть четко обозначила кто для нее рукопожатный, а кто нет.
Экономика в стране и так не блестяща, теперь добавились санкции.Вы про какие санкции, против нас или против Венесуэлы? Если против Венесуэлы, так пусть продает свою нефть КНДР, та тоже под санкциями.
На мой взгляд отсутствие серьезного наступательного ракетного оружия является серьезным недостатком обороны стран на которых ополчились США.Ракетное оружие здесь никак не поможет.
Они итак будут давить кого захотят.
Боевые машины пехоты представлены 123 единицами российских модернизированных БМП-3М с усиленной бронезащитой, современной системой управления огнем, турбированным двигателем и комплексом активной защиты "Арена-ЭЧто, реально есть Арена на всех венесуэльских БПМ-3?
Сколько там КАЗов в россеянской армии? Ммм?
Косвенно может, если конечно захочет.Прошу прощения, каким образом? Все перечисленное Вами зависит только от личных качеств президента Мадуро. Кроме прочего, радикальные меры сами по себе рискованны. Они могут дать и обратный эффект. И зеленый свет вторжению Штатов зажгут тут же.
Вы про какие санкции, против нас или против Венесуэлы?Я имею ввиду замораживание активов Венесуэлы. Надолго.
Ракетное оружие здесь никак не поможет.Оружие, способное нанести урон агрессору, как раз единственное, что поможет.
Прошу прощения, каким образом? Все перечисленное Вами зависит только от личных качеств президента Мадуро.Это в большей степени зависит от дипломатических связей России и КНДР- сумеет ли Мадуро предложить то, что заинтересует северян и смогут ли наши дипломаты грамотно и убедительно передать северянам его предложения, объяснив, что они приобретут, если поддержат Мадуро и что потеряют, если Венесуэла станет проамериканской.
Венесуэла фактически единственная страна, которая может поставлять КНДР нефть, в которой та очень нуждается.
Кроме прочего, радикальные меры сами по себе рискованны. Они могут дать и обратный эффект.Загнанная в угол крыса становится опасной. Ну или как там писано в Сунь-Цзы - отчаявшийся противник перед лицом неминуемой смерти способен совершить невозможное (не дословно, но по смыслу).
И зеленый свет вторжению Штатов зажгут тут же.Американцы уже как-то влезли в Гренаду и в Сомали. Вторжение, если оно будет кровавым может отрезвить и сплотить народ и армию.
Я имею ввиду замораживание активов Венесуэлы. НадолгоУ Кадаффи был сарай с золотыми слитками и упаковками валюты, это его спасло перед лицом народного гнева?
Оружие, способное нанести урон агрессору, как раз единственное, что поможет.Тут получается что агрессор, это народ. Более того, они штаты могут переодеть своих зелёных беретов (особенно латинос) в униформу венесуэльской армии. Понимаете?
Это в большей степени зависит от дипломатических связей России и КНДРДипломатическим путем заставить Мадуро расстрелять изменников в армии невозможно. Другие методы защиты он предпримет и сам.
Вторжение, если оно будет кровавым может отрезвить и сплотить народ и армию.И что с того? Американцы поставят своего попку, а дальше в Венесуэле вполне может быть и Сомали, Штатам-то что?
У Кадаффи был сарай с золотыми слитками и упаковками валюты, это его спасло перед лицом народного гнева?Сомневаюсь, что Кадаффи имел дело с народным гневом. Кроме того, в Венесуэле уже не первый год галопирующая инфляция. Существует дефицит самого необходимого. Транспорт с продовольствием охраняют с оружием. Мадуро, кстати, организовал бесплатное жилье для особо нуждающихся и продовольственные пайки. А вот теперь - проблемы те же, а возможности по их преодолению гораздо уже.
Тут получается что агрессор, это народ. Более того, они штаты могут переодеть своих зелёных беретов (особенно латинос) в униформу венесуэльской армии.Вот с этим Мадуро справится. Как справился и Башар Асад. Может быть Штаты выберут такой, изматывающий Венесуэлу, сценарий. Однако, если вследствии относительной близости, они решат решить вопрос быстро, то венесуэльцам понадобятся средства поражения баз нападения противника. США сможет остановить только неспособность пострелять из безопасного далека.
Дипломатическим путем заставить Мадуро расстрелять изменников в армии невозможно.Расстреливать должны верные ему службы безопасности, а судить верные присяги суды.
Другое дело, что опыта у них в этом деле нет, уверенности ещё меньше, поэтому и требуется большая тень за спиной.
Американцы поставят своего попку, а дальше в Венесуэле вполне может быть и Сомали, Штатам-то что?Я имел ввиду, что когда они туда войдут, они сами могут угодить в котел.
Кроме того, в Венесуэле уже не первый год галопирующая инфляция. Существует дефицит самого необходимого. Транспорт с продовольствием охраняют с оружием. Мадуро, кстати, организовал бесплатное жилье для особо нуждающихся и продовольственные пайки. А вот теперь - проблемы те же, а возможности по их преодолению гораздо уже.В любом случае в стране необходимо военное положение, комендантский час и чистки. А для простого народа должна быть надежда на экономические преобразования и улучшение уровня жизни.
Следующие на очереди будем мы.
Однако, если вследствии относительной близости, они решат решить вопрос быстро, то венесуэльцам понадобятся средства поражения баз нападения противника.Базами пусть венесуэльский спецназ занимается, во всяком случае в тех странах, по соседству куда можно дойти, доплыть или доехать.
Расстреливать должны верные ему службы безопасности, а судить верные присяги суды.
Другое дело, что опыта у них в этом деле нет, уверенности ещё меньше, поэтому и требуется большая тень за спиной.
Какие расстрелы? В это я вообще не верю... Не будет этого. Самого Мадуру, потихоньку бы не грохнули. Почему так думаю?
Недели две назад на голубом глазу была передача про Венесуэлу. Оттуда такая история, не ручаюсь за достоверность. Раньше этого не слышал. История в моем пересказе.
Чавеса, даже не какого-то там Мадуру, несколько "преданных телу" генералов посадили в вертолет (заманили каким-то хитрым способом) и отвезли в резиденцию на острове, посадили за стол, положили бумагу и ручку и пистолет - напиши предсмертную записку, и вперед. Чавес ерзал-ерзал, попросил время одному подумать. Генералы ушли, солдата оставили. Чавес его уговорил дать телефон, сделать звонок жене. Тот дал. Чавес сказал жене где он, та - к верному генералу, спецназ в последние минуты успел всех повязать...
Может, это и ОБС, не знаю.
Так это, чуть, Чавеса не грохнули, а тут Мадуро.. У него возможностей и доверия на порядок меньше.
Самого Мадуру, потихоньку бы не грохнули.Так и его оппонента могут грохнуть. Больше ада, больше хаоса.
У него возможностей и доверия на порядок меньше.Из истории колонизации и крестовых походов можно вынести много интересных моментов.
Один из основных, заключается в том, что где колонизаторы встречали достойный отпор и партизанскую войну (испанцы чуть не были наголову разгромлены 25 летним Лаутаро в Чили, в Перу они потерпели сокрушительное поражение от Манко Капака 2, римляне были разгромлены в Тевтобургском лесу варварами, под предводительством Арминия, а в Лузитании в ходе партизанской войны наголову разбиты пастухом Вириатом).
Так вот трёх из четверых зарезали убийцы. Причем весьма подло, втершись в доверие.
Один только Лаутаро погиб в бою, практически добившись победы над оккупантами.
Какие выводы можно сделать из многовековой истории? Когда не могут победить армию под руководством харизматичного полководца, то в его окружении просто находят тех, кто за обещанную власть и золото без всякого зазрения совести готов воткнуть нож между пятым и шестым ребром.
Бояться больше всего нужно тех, кто ближе остальных и кому доверяешь как себе.
Сталин это хорошо понимал, поэтому надолго людей не приближал.
Следующие на очереди будем мы.Еще не сейчас, но ограбят, это да. По Венесуэле прогноз отрицательный, слишком все неравно.
А вот дать им возможность нанести урон Штатам не дадут русские предрассудки. (о том, какое оружие можно поставлять, а какое нет). И это очень слабая точка России.
Один из основных, заключается в том, что где колонизаторы встречали достойный отпор и партизанскую войнуСогласитесь, что во всех приведенных случаях противники были вооружены похожим оружием. В Венесуэле же Штатам ничего не мешает массированными ракетными атаками оставить страну без ПВО, а затем расстрелять с неба.
Кстати, в приводимых Вами примерах особенно сильно показали себя как раз США. Подлых убийств, интриг и разного подобного на их счету на голову поболе будет, чем у кого бы то ни было.