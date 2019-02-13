Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космосе

Также стороны обсудили использование результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космической сфере и использования полученных результатов для развития экономики Бахрейна. Об этом Рогозин написал во вторник в Twitter.

"С Его Величеством королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой делегация Роскосмоса обсудила перспективы сотрудничества в космосе и использования результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики", - написал Рогозин.