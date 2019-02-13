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13.02.2019
ТАСС

Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космосе

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Также стороны обсудили использование результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космической сфере и использования полученных результатов для развития экономики Бахрейна. Об этом Рогозин написал во вторник в Twitter.

"С Его Величеством королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой делегация Роскосмоса обсудила перспективы сотрудничества в космосе и использования результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики", - написал Рогозин.


 

12.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Бахрейн
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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