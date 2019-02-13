Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС
Также стороны обсудили использование результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с королем Бахрейна перспективы сотрудничества в космической сфере и использования полученных результатов для развития экономики Бахрейна. Об этом Рогозин написал во вторник в Twitter.
"С Его Величеством королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой делегация Роскосмоса обсудила перспективы сотрудничества в космосе и использования результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики", - написал Рогозин.
С Его Величеством Королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифа делегация @roscosmos обсудила перспективы сотрудничества в космосе и использования результатов космической деятельности для развития отраслей национальной экономики pic.twitter.com/z4PxgqRjS3
- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 February 2019
12.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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