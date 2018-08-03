Рогозин запустит арабов на "Гагаринский старт"

ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.

"Мы также рассматриваем возможность создания совместной бизнес-инициативы по дальнейшей реконструкции и эксплуатации "Гагаринского старта". Возможно, это будет совместная инициатива с участием наших внешних партнеров, включая ОАЭ", — сказал чиновник.

Также Рогозин заявил, что в ноябре обсудит с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли.

В настоящее время госкорпорация ищет покупателей мест на "Союзах" после того, как их перестанет покупать НАСА. В июне 2018-го между "Роскосмосом" и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида подписано предварительное соглашение о подготовке астронавта ОАЭ и его дублера для полета на МКС в апреле 2019-го. Абу-Даби планирует к концу 2018-го сформировать отряд из четырех основных и двух запасных астронавтов, подготовкой которых займутся россияне.

Вслед за ОАЭ место на "Союзе" планирует купить гражданин Бахрейна. Соответствующие переговоры проведены в марте 2018-го. Не исключено, что полет пройдет в рамках космического туризма.