Войти
03.08.2018
ТАСС

Рогозин обсудит в ноябре с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли

456
0
0
Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Встреча пройдет в рамках аэрокосмической выставки королевства, на которую была приглашена российская делегация

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 2 августа. / ТАСС/. Делегация Роскосмоса во главе с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным в ноябре примет участие в аэрокосмической выставке в Бахрейне, где проведет с руководством этой страны переговоры по развитию сотрудничества, в том числе по пилотируемой тематике. Об этом сообщил в четверг журналистам Рогозин.

"В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и летим туда на большую аэрокосмическую выставку. Надеюсь, что переговоры с руководством этой страны пройдут успешно", - сказал Рогозин на встрече космонавтов, вернувшихся в июне с МКС.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
03.08.2018
Рогозин запустит арабов на "Гагаринский старт"
03.08.2018
ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре
27.07.2018
Повелитель батута
25.07.2018
Воспитанники "Сириуса" вышли на связь с экипажем МКС на космическом уроке
23.07.2018
Источник: выемка документов проводится в Центре прочности ЦНИИмаш
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри