Рогозин обсудит в ноябре с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли
Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС
Встреча пройдет в рамках аэрокосмической выставки королевства, на которую была приглашена российская делегация
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 2 августа. / ТАСС/. Делегация Роскосмоса во главе с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным в ноябре примет участие в аэрокосмической выставке в Бахрейне, где проведет с руководством этой страны переговоры по развитию сотрудничества, в том числе по пилотируемой тематике. Об этом сообщил в четверг журналистам Рогозин.
"В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и летим туда на большую аэрокосмическую выставку. Надеюсь, что переговоры с руководством этой страны пройдут успешно", - сказал Рогозин на встрече космонавтов, вернувшихся в июне с МКС.
02.08.2018
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Права на данный материал
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