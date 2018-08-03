Рогозин обсудит в ноябре с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли

Встреча пройдет в рамках аэрокосмической выставки королевства, на которую была приглашена российская делегация

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 2 августа. / ТАСС/. Делегация Роскосмоса во главе с гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным в ноябре примет участие в аэрокосмической выставке в Бахрейне, где проведет с руководством этой страны переговоры по развитию сотрудничества, в том числе по пилотируемой тематике. Об этом сообщил в четверг журналистам Рогозин.

"В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и летим туда на большую аэрокосмическую выставку. Надеюсь, что переговоры с руководством этой страны пройдут успешно", - сказал Рогозин на встрече космонавтов, вернувшихся в июне с МКС.