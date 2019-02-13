Десять бронеавтомобилей "Тигр-М" пополнили автопарк российской военной базы в Абхазии

Специалисты готовят автомобили к эксплуатации в горах и на песчаных грунтах морского побережья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Партия новейших бронированных автомобилей "Тигр-М" поступила в подразделения военной российской базы в Абхазии. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"10 бронеавтомобилей "Тигр-М" пополнили автопарк разведывательных рот и недавно сформированного подразделения военной полиции российской базы в Абхазии", - сказал Астафьев.

По его словам, специалисты проводят необходимые регламентные работы и готовят автомобили к эксплуатации в горах и на песчаных грунтах морского побережья. Предполагается, что бронемашины будут задействованы в ходе практических занятий уже в феврале.

"Тигр-М" Горьковского автомобильного завода предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Автомобиль имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Снаряженная масса автомобиля - 6,5 т, запас хода - 1000 км, максимальная скорость - более 120 км/ч.