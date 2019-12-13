Новейшие бронеавтомобили "Тигр-М" поступили на российскую базу в Абхазии

За последние годы в подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники, в рамках переоснащения войск современными образцами военной техники.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, на сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет более 80%. В числе новинок бронеавтомобили "Тигр-М" марки ГАЗ, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и другие полноприводные армейские многоцелевые бронеавтомобили.

"Бронированные автомобили "Тигр-М" предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный "Тигр" имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя"", - говорится в сообщении.