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Новейшие бронеавтомобили "Тигр-М" поступили на российскую базу в Абхазии

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Источник изображения: vpk-news.ru

За последние годы в подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поступило около 150 единиц новейшего вооружения, военной и специальной техники, в рамках переоснащения войск современными образцами военной техники.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, на сегодняшний день доля современных образцов военной техники в базе составляет более 80%. В числе новинок бронеавтомобили "Тигр-М" марки ГАЗ, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2" и другие полноприводные армейские многоцелевые бронеавтомобили.

"Бронированные автомобили "Тигр-М" предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений. Модернизированный "Тигр" имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя"", - говорится в сообщении.

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
АГС-17
БТР-82
БТР-82А
Корд
Леер-2
Печенег
Система поражения "Ратник"
Т-72
Т-72Б
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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