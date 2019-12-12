В подразделения российской военной базы в Абхазии поступило около 150 ед. ВВСТ

ЦАМТО, 11 декабря. За последние годы в подразделения российской военной базы в Абхазии поступило около 150 ед. новейшего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в рамках переоснащения войск современными образцами ВВСТ.

В числе новинок – бронеавтомобили "Тигр-М", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, автоматизированные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы "Леер-2".

В частности, бронированные автомобили "Тигр-М" предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений.

Модернизированный "Тигр" имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".

На сегодняшний день доля современных образцов военной техники в соединении составляет более 80%. Всю военную и специальную технику доставили с заводов-изготовителей как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.

Применение современных вооружения и техники в ходе боевой подготовки позволяет подразделениям эффективнее решать поставленные учебно-боевые задачи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.