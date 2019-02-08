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08.02.2019
Интерфакс-АВН

В Москве обещают отреагировать на строительство в Норвегии порта для приема атомных субмарин

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва не оставит без ответа действия Осло по наращиванию военной инфраструктуры и эскалации напряженности в северной Атлантике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Примеров деятельного участия самой Норвегии в реализации планов НАТО по наращиванию присутствия альянса в арктическом регионе становится все больше. В 2019 году этот перечень пополнится вкладом в создание инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в северной Атлантике. В частности, недалеко от северонорвежского Тромсё будет оборудован отдельный порт для приема атомных субмарин",- сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе Осло продолжает курс на эскалацию напряженности, повышение рисков военной деятельности. Подобная деятельность не будет оставаться без реакции. Российская Федерация примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности", - добавила она.

5 декабря прошлого года командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, выступая на панельной сессии "Комплексное обеспечение безопасности полярного региона" в рамках 8-го Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", обратил внимание на наращивание боевого потенциала Вооруженных сил НАТО в Норвегии. В частности, он отметил достигнутые Осло и Вашингтоном договоренности о продлении соглашения о дислокации на территории Норвегии подразделений морской пехоты США с увеличением их численности с 350 до 700 человек, а также о размещении на авиабазе Аннейя эскадрильи самолетов базовой патрульной авиации "Посейдон" американских ВМС.

Командующий Северным флотом также отмечал, что в Северной Норвегии идет строительство радиолокационной станции "Глобус-3" на острове Вардё, проводится модернизация аэродромов Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге, а также ведется обновление портового терминала Гротсунд для обеспечения приема атомных подводных лодок Военно-морских сил США.

07.02.2019
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