Катар получил первый истребитель Rafale

6 февраля 2019 года на головном предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке близ Бордо состоялась официальная церемония передачи ВВС Катара первого из 36 заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместного истребителя Rafale DQ с катарским бортовым номером QA202 (серийный номер DQ2). На церемонии присутствовали президент и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, заместитель премьер-министра Катара и государственный министр обороны Катара Халид бин Мохамед Аль-Аттия и главнокомандующий ВВС Катара генерал-майор Мубарак аль-Хаярин.

Первый поставленный ВВС Катара истребитель Dassault Rafale DQ (катарский бортовой номер QA202, серийный номер DQ2) (с) Dassault Aviation

На церемонии было объявлено, что в ВВС Катара самолеты Rafale получили официальное название "Аль-Адият" ("Всадник", "Скачущий", по традиционному названию 100-й суры Корана, гласящей: "Клянусь скачущими запыхаясь! Клянусь высекающими искры копытами! Клянусь нападающими на заре! Тем самым они поднимают столб пыли и врываются с ним в гущу. Воистину, человек неблагодарен своему Господу, и он сам является тому свидетелем. Воистину, он страстно любит блага. Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах, и когда обнаружится то, что в груди,в тот день Господь их будет осведомлен о них?").

Напомним, что 4 мая 2015 года Катар подписал контракт на приобретение 24 многофункциональных истребителей Dassault Rafale (18 одноместных Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), с опционом еще на 12 самолетов, став вторым заказчиком Rafale после Египта. Общая стоимость контракта на 24 Rafale, включая техническую и сервисную поддержку, обучение, и поставки вооружения (ракет "воздух-воздух" средней дальности MICA IR и MICA EM и большой дальности Meteor, крылатых ракет большой дальности SCALP-EG и управляемых бомб GBU и AASM) составила 6,3 млрд евро.

7 декабря 2017 года было подписано соглашение о переводе в твердый контракт опциона на поставку ВВС Катара 12 истребителей Dassault Rafale в дополнение к 24 самолетам Rafale, заказанным Катаром в 2015 году. Таким образом, всего Катар должен получить 36 истребителей Rafale EQ/DQ. Стоимость и другие параметры второго контракта не объявлялись.

Cамолеты Rafale EQ/DQ для Катара должны отличаться применением ряда усовершенствований и новых систем, в том числе нефранцузского производства, в частности установкой израильской нашлемной системы целеуказания Elbit Systems Targo II и американских подвесных прицельно-навигационных контейнеров Lockheed Martin Sniper XR.

Фактически 6 февраля 2019 года ВВС Катара был передан, не первый, а второй построенный для них двухместный истребитель Rafale DQ, совершивший первый полет в 2017 году. Первый изготовленный для Катара Rafale DQ с катарским бортовым номером QA201 (серийный номер DQ1) совершил первый полет в Мериньяке еще 28 июня 2016 года и с января 2017 года используется во французском авиационном испытательном центре в Истре для отработки установленного на катарских машинах специфического оборудования. Первый одноместный истребитель Rafale ЕQ (серийный номер EQ1) для Катара был поднят в воздух в Мериньяке 27 марта 2017 года.

Всего к настоящему времени по катарскому заказу построено три двухместных истребителя Rafale DQ и минимум семь одноместных Rafale ЕQ. Фактическая передача самолетов Rafale Катару, начатая 6 февраля, началась примерно с годичным опозданием к первоначальному графику, но, видимо, все 24 истребителя по первому контракту будут поставлены к концу 2020 года. Поставка Катару 12 самолетов Rafale по второму контракту будет осуществлена в 2021-2022 годах.

Специально для подготовки катарского летного состава на самолеты Rafale ВВС Франции в 2017 году сформировали учебную эскадрилью на авиабазе Мон-де-Марсан (ВА118).

Таким образом, Катар к настоящему времени заказал 96 современных многофункциональных истребителей трех типов. В дополнение к 36 французским истребителям Rafale, в июне 2017 года Катар подписал соглашение с США стоимостью около 12 млрд долл на приобретение по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 многофункциональных истребителей Boeing F-15QA (при этом планы Катара простирались на закупку 72 самолетов F-15QA), с ожидаемым началом поставок в 2021 году, а в декабре 2017 года заключил межправительственное соглашение с Великобританией о приобретении со сборочной линии корпорации BAE Systems 24 истребителей Eurofighter Typhoon (с началом поставок с конца 2022 года) и девяти учебно-боевых самолетов Hawk AJT.

До настоящего времени ВВС Катара из боевых самолетов располагают всего 12 истребителями Dassault Mirage 2000-5EDA/DDA и шестью учебно-боевыми самолетами Alpha Jet E.

Официальная церемония на головном предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке передачи ВВС Катара первого из 36 заказанных истребителей Dassault Rafale - двухместного истребителя Rafale DQ с катарским бортовым номером QA202 (серийный номер DQ2), 06.02.2019 (с) (с) Dassault Aviation