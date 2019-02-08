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08.02.2019
ТАСС

Россия может создать наземный комплекс "Калибр" до конца года

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Пуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты "Калибр".
Источник изображения: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Собеседник агентства пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия может создать ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования и подготовить его серийное производство уже к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

"Ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу текущего года", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ и, в частности, успешно применялась при нанесении ударов по террористам в Сирии. "Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение", - отметил источник.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что наземный вариант комплекса "Калибр" с ракетой большой дальности нужно разработать в течение 2019-2020 годов. Это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

07.02.2019
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принадлежат ТАСС
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