Россия может создать наземный комплекс "Калибр" до конца года
Собеседник агентства пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия может создать ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования и подготовить его серийное производство уже к концу 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.
"Ракетный комплекс "Калибр" наземного базирования с соответствующей крылатой ракетой может быть создан и подготовлен к серийному производству к концу текущего года", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ и, в частности, успешно применялась при нанесении ударов по террористам в Сирии. "Для использования этой ракеты в наземном варианте необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение", - отметил источник.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что наземный вариант комплекса "Калибр" с ракетой большой дальности нужно разработать в течение 2019-2020 годов. Это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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