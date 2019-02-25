За ДРСМД: Россия нашла ответ США

В России может появиться наземный "Калибр-М"

В России собираются разработать сухопутный вариант корабельной крылатой ракеты "Калибр-М". Это будет одной из ответных мер России на приостановление США своего участия в ДРСМД и начало разработки Вашингтоном ответа на так называемые "нарушения" Договора российской стороной.

Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету "Калибр-М" собираются также разработать в варианте сухопутного базирования как ответ на приостановление США своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил ТАСС источник в российской ракетостроительной отрасли.

"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - пояснил он.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Ранее источник агентства рассказывал только о корабельном варианте комплекса.

По его словам, на данный момент в этом направлении ведутся научно-исследовательские работы. Он отметил, что создание новых ракет является частью госпрограммы вооружения до 2027 года. От тех "Калибров", которые уже стоят на вооружении, они будут отличаться дальностью стрельбы и габаритами, уточнил собеседник агентства. "Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к тонне", - сказал он.

По его словам, новой ракетой собираются оснащать атомные подлодки и крупные надводные корабли, начиная с фрегатов. "Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - заметил он.

В начале февраля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в течение 2019-2020 годов будут разработаны наземный вариант "Калибра" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Министр пояснил, что таким образом Россия ответит на выход США из ДРСМД.

"В то же время они [США] активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России [Владимир Путин] поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", - отметил Шойгу.

По его словам, использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении существенно ускорит производство нового ракетного оружия и увеличит объемы его финансирования. К тому же необходимо повысить дальность стрельбы разрабатываемых наземных ракетных комплексов, подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства также по итогам кампании в Сирии обратил внимание, что необходимо переоснащать российскую военную орбитальную группировку. "Сирийский опыт показывает, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация. Получить такие данные можно только с помощью современных спутников, способных производить съемку поверхности Земли с высоким разрешением", - пояснил министр.

На сегодняшний день на вооружении России стоит ракетный комплекс "Калибр". Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность полета крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса достигает порядка двух тыс. км. Также разработаны варианты комплекса "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" для надводных кораблей и подлодок соответственно. "Калибром", в том числе, вооружают ряд российских фрегатов, корветы "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки типа "Ясень", некоторые неатомные субмарины и многие другие корабли.

По некоторым данным, максимальная масса боевой части этих "Калибров" достигает 500 кг. Российские боевые корабли и подлодками применяли эти ракеты для ударов по объектам террористов в Сирии.

На данный момент Россия разрабатывает ответные меры на приостановление США своего участия в ДРСМД, о котором американский лидер Дональд Трамп заявил 2 февраля. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты начнут разрабатывать "военный ответ" на "нарушения", по мнению Вашингтона, российской стороной своих обязательств по соглашению.

"Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения", - отметил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, предупредил, что у Москвы есть еще шесть месяцев, чтобы "вернуться" к соблюдению условий Договора. В противном случае он будет расторгнут.

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - подчеркнул Помпео.

Российская сторона, в свою очередь, также объявила о приостановке своего участия в Договоре. Президент России Владимир Путин также отметил, что Москва предпримет зеркальные меры в ответ на решение США.

Лидия Мисник