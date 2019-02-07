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07.02.2019
ИноСМИ

Reuters (Великобритания): Россия ответит США новыми ракетными комплексами к 2021 году

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Пуск крылатых ракет "Калибр"
Пуск крылатых ракет "Калибр" по объектам "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии из акватории Средиземного моря.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Россия разработает два новых ракетных наземных комплекса в качестве ответной меры на приостановку США обязательств по Договору о РСМД, говорится в материале. Речь идет об установках для ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет большой дальности.


Россия разработает два новых наземных ракетных комплекса до 2021 года в качестве ответа на выход Вашингтона из эпохального договора о контроле над ядерными вооружениями.

Президент России Владимир Путин заявил в минувшие выходные, что Россия приостановила действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) времен холодной войны, который запрещает обеим странам размещать ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности в Европе.

Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении договора. Путин заявил, что Россия приняла соответствующее решение после того, как Соединенные Штаты объявили о выходе из соглашения.

Вашингтон дал ясно понять, что планирует начать исследования, разработки и проектирование новых ракетных систем, и Москва будет действовать аналогичным образом, сказал Путин.

По его словам, российские военные должны начать работу по созданию наземных пусковых систем для существующей крылатой ракеты морского базирования "Калибр" и гиперзвуковых ракет большой дальности, которые развивают скорость, в пять раз превышающую звуковую.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник распорядился начать работу по разработке новой системы. Шойгу рассчитывает, что работа будет завершена к концу следующего года, чтобы новые системы были готовы к 2021 году.

"2 февраля Соединенные Штаты приостановили свои обязательства по договору РСМД, - сказал Шойгу на встрече глав оборонных ведомств. - В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры".

Москва отрицает нарушение договора от 1987 года и утверждает, что именно Вашингтон нарушает соглашение. Москва обвинила Соединенные Штаты, что те вышли из договора под ложным предлогом. США в любом случае хотели выйти из договора для разработки новых ракет, утверждают в Москве. Вашингтон отрицает эти обвинения.

Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд (Robert Wood) заявил во вторник на Конференции ООН по разоружению в Женеве, что Соединенные Штаты пересмотрят свой выход из Договора о РСМД "в случае, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению". "Это последняя возможность для России вернуться к соблюдению [договора]", - сказал Вуд.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Эндрю Осборн (Andrew Osborn)

06.02.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
РСМД
Ядерный щит
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