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07.02.2019
Lenta.ru

К России задумали присоединить территории Луны

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Модель Луны
Модель Луны.
Источник изображения: Александр Гальперин / РИА Новости

"Роскосмос" и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву, сообщает РИА Новости.

"Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", — говорится в совместном заявлении госкорпорации и РАН.

По мнению бывшего директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, специалисты по космическому праву необходимы, чтобы, во-первых, давать ответ "коммерсантам в США и в других странах", которые "пытались и пытаются продавать участки на Луне". "Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне, и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне", — пояснил эксперт.

Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году, естественный спутник Земли "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

В настоящее время НАСА с западными партнерами работают над проектом международной окололунной станции Gateway.

В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

06.02.2019
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