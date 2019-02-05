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05.02.2019
ЦАМТО

Шесть бомбардировщиков Су-34 поступят в авиаполк в Челябинской области в 2019 году

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Бомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 на МАКС-2015.
Источник изображения: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 4 февраля. Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят по гособоронзаказу (ГОЗ) в состав авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области до конца 2019 года.

На данный момент началось формирование второй эскадрильи Су-34. Полком получено 18 ед. новой техники, до конца 2019 года планируется получение еще шести Су-34.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.

2 февраля авиационному полку вручили орден Суворова за участие челябинских летчиков в операции в Сирийской Арабской Республике.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 – до 4000 км, максимальная скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций, сообщает пресс-служба ЦВО.

04.02.2019
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Страны
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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