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05.02.2019
Интерфакс-АВН

США и Южная Корея заключат сделку о компенсации расходов на содержание американского военного контингента

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Корейские и американские морпехи
Южная Корея: корейские и американские морпехи тренируются в горах.
Источник изображения: Lee Jae-Won/REUTERS

Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Сеул и Вашингтон заключат сделку о разделении расходов на размещение американских военных в Южной Корее до конца недели, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатический источник.

"США пошли на уступки по общей сумме (взноса Южной Кореи), и у двух стран сузились разногласия, потому что они понимают важность альянса Южной Кореи и США", - сказал источник.

В частности, стороны надеются сосредоточить усилия на решении северокорейской проблемы в преддверии второго саммита КНДР-США, который состоится в конце февраля, добавил собеседник агентства.

По его данным, США, вероятно, примут условие Сеула о выплате менее $1 млрд в 2019 году. В то же время Южная Корея подпишет контракт на один год, как того требует Вашингтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Сеул должен увеличить выплаты. По его мнению, минимальный взнос должен составлять $1 млрд.

Тем временем Южная Корея утверждает, что масштаб ее вклада не должен превышать 1 трлн вон ($893 млн). При этом Сеул настаивает на заключении контракта сроком не менее трех лет во избежание частых переговоров о деньгах.

В Республике Корея расквартировано около 28,5 тыс. военнослужащих США. Военный контингент США размещается на территории страны с окончания Корейской войны в 1953 году.

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
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