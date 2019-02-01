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01.02.2019
ТАСС

Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами

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Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Титиевский

В Минобороны отметили, что это никак не отразится на студентах и преподавателях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минобороны России оптимизировало систему военной подготовки в гражданских вузах - с 31 января военные кафедры и учебные военные центры в высших учебных заведениях объединены в единые военные учебные центры.

В ведомстве подчеркивают, что новшество никак не отразится на студентах и преподавателях.

Программы подготовки

До 2008 года в гражданских вузах существовали только программы подготовки офицеров запаса на военных кафедрах, в 2008 году к ним добавились программы подготовки кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах. Благодаря этому в дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебные военные центры.

В 2014 году в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил идею организации подготовки в гражданских вузах солдат, сержантов, матросов и старшин запаса.

Таким образом, с 2008 года в вузах существовали две структуры - военная кафедра и учебный военный центр, а также три программы обучения. Обе структуры работали в одних учебных аудиториях, на одних полигонах, на одном вооружении и на одной военной технике. В связи с этим, как ранее рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, у военных возникла идея объединить два подразделения для оптимизации их работы в единую вертикаль - военный учебный центр.

Военные учебные центры

С сегодняшнего дня все три программы военного обучения будут реализовываться на базе одной структуры - военные учебные центры будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров для Вооруженных сил и заниматься подготовкой рядовых и сержантов запаса.

По словам Панкова, для студентов, проходящих военную подготовку в гражданских вузах, ничего не поменяется. Объемы подготовки сохраняться, а количество вузов, где будут действовать военные учебные центры при необходимости будет увеличиваться. На данный момент центры созданы в 93 вузах, шесть их них в 2018 году. В них проходят обучение более 61 тыс. студентов, в том числе 10,5 тыс. из них по программам подготовки офицеров запаса, 34,2 тыс. - по программам подготовки сержантов и солдат запаса, 16,5 тыс. после окончания вуза станут кадровыми офицерами.

Также военные уверяют, что ничто не угрожает преподавательскому составу. По словам Панкова, "объемы военной подготовки постепенно возрастают, поэтому никакой угрозы для преподавателей потерять место работы абсолютно не существует".

В Минобороны подчеркивают, что обсуждение идеи и ее реализация шли совместно с ректорами университетов, которые очень внимательно относятся к проблемам военной подготовки. По словам заместителя главы военного ведомства, на военных кафедрах работают профессиональные преподавательские кадры и у военных нет никаких претензий к качеству подготовки.

31.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
01.02.2019 03:45
Термин "Военная кафедра" подразумевает значительную интеллектуальную и научную составляющую. Я сам окончил военную кафедру и с благодарностью вспоминаю наших офицеров-преподавателей, блестящих интеллектуалов с высокими звездами на погонах. Вместе с военными знаниями эти офицеры передавали нам свой интеллектуальный потенциал, свой жизненный опыт, учили научному подходу к военным технологиям. Культивируя на военной кафедре интеллектуальность и научность, нас готовили противостоять  угрозам будущего. Большинство этих угроз высокотехнологичные и требуют для понимания, прежде всего, хорошего фундаментального образования. В этом и состоит главная сила военной кафедры при высшем учебном заведении - обладание фундаментальными знаниями плюс понимание и владение сложными высокотехнологичными военными средствами. На мой взгляд термин "Военная кафедра" лучше отражает интеллектуально-технологическую составляющую вероятных военных действий в современном мире.
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