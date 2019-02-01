Defense News (США): экипажи ВМС США отработают применение беспилотных кораблей

Большие и средние надводные беспилотные корабли, разрабатываемые ВМС США, скорее всего, будут иметь экипажи на борту, по крайней мере, на начальном этапе. Их разрабатывают, готовясь к противостоянию с ближайшими конкурентами — Китаем и Россией. Об этом рассказал в интервью «Дефенс ньюс» начальник отдела управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл.

"Я думаю, что они не будут беспилотными сразу же. Мы планируем разрабатывать такие корабли с учетом того, что нам нужно оставить место для людей на них. После этого, возможно, мы перейдем к настоящим беспилотникам, когда созреют технологии и понимание того, как мы их используем", - заявил в интервью изданию начальник отдела управления военно-морских операций ВМС США контр-адмирал Рональд Боксолл.

Сперва такие роботизированные корабли могут служить в береговой охране, которая отвечает за соблюдение правил навигации в территориальных водах США. Но их главная миссия в перспективе - участие в распределенных морских операций.

"Мы не хотим ждать этого будущего, мы хотим быть готовыми к тому моменту, когда это произойдет", - сказал Боксолл. Концепция использования беспилотных кораблей является частью "распределенных морских операций", которые ВМС США разрабатывает, готовясь к противостоянию с ближайшими конкурентами, - Китаем и Россией.

В реальных боевых действиях все, что выдает идентифицируемый электронный сигнал, например, высокоэнергетические зенитные радары, будет уязвимо для электронных средств разведки и наблюдения. ВМС стремятся снизить эти риски, используя беспилотные корабли, которые могут быть использованы как в разведывательных и боевых целях, так и для защиты более крупных обитаемых объектов.

В ВМС США разрабатывают четыре основных типа роботизированных кораблей:

большой надводный дрон для транспортировки тяжелых разведсистем и вооружения;

средний дрон с разведсистемами и радиоэлектронным оборудованием;

малый дрон для установки мин и ретрансляционным оборудованием;

миниатюрный дрон для разведки и наблюдения.

Разработка беспилотных надводных кораблей является ключевой частью соглашения с союзниками по НАТО, подписанного в июле, говорится в пресс-релизе НАТО о создании беспилотных надводных кораблей: "Использование беспилотных систем - это потенциальный скачок вперед в развитии военно-морских технологий. Работая вместе с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят нашу ситуационную осведомленность и контроль над морями".

Чем больше беспилотников можно будет интегрировать в надводный флот, тем меньше флот будет зависеть от крупнотоннажных, многоцелевых кораблей, сказал Боксолл. "Это сдвиг в мышлении, который говорит о ом, что вместо того, чтобы оснастить корабль за столько денег, сколько у меня есть, вы начинаете думать по-другому, - сказал Боксолл. - Вы начинаете говорить: насколько маленькой может быть моя платформа, чтобы получить все, что мне нужно, чтобы быть на ней? Мы хотим, чтобы все было настолько большим, насколько это необходимо. Вы делаете корабли меньше в размерах и увеличиваете их количество".

ВМС США отрабатывает технологические схемы с помощью экспериментального беспилотного корабля "Морской охотник" (Sea Hunter), разработанного Агентством оборонных перспективных исследовательских проектов.

"Сегодня у нас есть Sea Hunter, и мы сделали некоторые невероятные вещи с [ним] с точки зрения его автономии: научили его, как безопасно добраться из точки А в точку Б, - сказал Боксолл. - Мы изучаем надежность техники. Мы изучаем, как взаимодействовать с [Sea Hunter] с точки зрения различных полезных нагрузок. Мы не думаем, что это должно быть очень дорого, и мы не думаем, что это трудно сделать".

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Дэвид. Б. Лэртер (David B. Larter)