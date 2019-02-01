Рябков: Переговоры с США по сохранению ДРСМД не увенчались успехом

Попытки России договориться с Соединенными Штатами по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не увенчались успехом, подвижек в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

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Встреча представителей России и США прошла на полях заседания "ядерной пятерки", куда помимо России и США, входят Китай, Франция и Великобритания. По словам Рябкова, Соединенные Штаты с самого начала заняли позицию, построенную на обвинениях России в нарушении положений ДРСМД и продолжают на этом настаивать, причем в предельно жесткой тональности. Благодаря позиции Вашингтона, поиск решения по сохранению договора значительно усложнился. Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут приостановить свои обязательства по ДРСМД, поскольку сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого Москва должна была выполнить их ультиматум.

Говоря о таком малом сроке ультиматума, Рябков подчеркнул, что США в этом случае и не рассчитывали на какое-либо решение со стороны России, а все происходящее он назвал игрой, направленной на прикрытие действий Вашингтона по выходу из договора.

Между тем не все гладко прошло и на заседании ядерной пятерки, где в том числе обсуждалось сохранение договора о нераспространении ядерного оружия. Стороны отказались принимать совместное заявление по итогам прошедших переговоров, что говорит о значительном снижении доверия между странами-участницами заседания. Ранее уже сообщалось, что после выхода из ДРСМД США могут выйти и из договора СНВ-3 опять же под каким-нибудь надуманным предлогом, обвинив в его нарушении Россию.