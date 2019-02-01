Войти
01.02.2019
Военное обозрение

Рябков: Переговоры с США по сохранению ДРСМД не увенчались успехом

179
0
0

Попытки России договориться с Соединенными Штатами по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не увенчались успехом, подвижек в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Встреча представителей России и США прошла на полях заседания "ядерной пятерки", куда помимо России и США, входят Китай, Франция и Великобритания. По словам Рябкова, Соединенные Штаты с самого начала заняли позицию, построенную на обвинениях России в нарушении положений ДРСМД и продолжают на этом настаивать, причем в предельно жесткой тональности. Благодаря позиции Вашингтона, поиск решения по сохранению договора значительно усложнился. Соединенные Штаты уже в ближайшие дни могут приостановить свои обязательства по ДРСМД, поскольку сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого Москва должна была выполнить их ультиматум.

Говоря о таком малом сроке ультиматума, Рябков подчеркнул, что США в этом случае и не рассчитывали на какое-либо решение со стороны России, а все происходящее он назвал игрой, направленной на прикрытие действий Вашингтона по выходу из договора.

Между тем не все гладко прошло и на заседании ядерной пятерки, где в том числе обсуждалось сохранение договора о нераспространении ядерного оружия. Стороны отказались принимать совместное заявление по итогам прошедших переговоров, что говорит о значительном снижении доверия между странами-участницами заседания. Ранее уже сообщалось, что после выхода из ДРСМД США могут выйти и из договора СНВ-3 опять же под каким-нибудь надуманным предлогом, обвинив в его нарушении Россию.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
22.08.2016
Шаг вперед, два шага назад
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
24.12.2012
Ядерные софизмы и реальности
28.07.2010
«Пионер» например
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»