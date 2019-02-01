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01.02.2019
ЦАМТО

ВМС Италии получат судно для подводных спасательных операций

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Логотип Fincantieri
Логотип судостроительного предприятия Fincantieri.
Источник изображения: http://shipbuilding.ru/

ЦАМТО, 31 января. Управление морских вооружений Министерства обороны Италии планирует к середине 2019 года приступить к реализации программы приобретения нового многоцелевого судна для подводных спасательных операций.

По информации Navyrecognition.com, на постройку судна, предназначенного для замены устаревшего спасательного судна "Антео", в 2018 году было выделено 424 млн. евро (481,7 млн. долл.). Строительство корабля осуществляет итальянская судостроительная компания Fincantieri.

По оценке Jane's, судно модульной конструкции будет применяться для выполнения трех основных задач: спасения подводных лодок, обеспечения водолазных работ и поддержки действий подразделений сил специальных операций.

Полное водоизмещение корабля составит около 8500 т, длина – 120 м, ширина – 20 м, максимальная скорость – 15 узлов.

Корабль будет оборудован для применения подводных спасательных систем ВМС США и НАТО:

- интегрированной системы для глубоководного погружения на 12 человек,

- разведывательных и спасательных подводных аппаратов (включая автономный подводный аппарат, способный работать на глубинах до 3000 м, и два дистанционно управляемых аппарата),

- системы для проведения водолазных работ с подачей воздуха с поверхности, позволяющей работать на глубине до 300 м,

- спасательной камеры Мак-Кенна,

- гипербарического тренажера.

В состав оборудования также входят один однолучевой эхолот и 3 многолучевых эхолота. Корабль будет оборудован для применения среднего вертолета, включая AW-101 группы Leonardo. На борту в 60 каютах могут быть размещены до 200 человек.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
AW-101
Компании
Fincantieri
Leonardo
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