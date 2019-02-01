ВМС Италии получат судно для подводных спасательных операций
ЦАМТО, 31 января. Управление морских вооружений Министерства обороны Италии планирует к середине 2019 года приступить к реализации программы приобретения нового многоцелевого судна для подводных спасательных операций.
По информации Navyrecognition.com, на постройку судна, предназначенного для замены устаревшего спасательного судна "Антео", в 2018 году было выделено 424 млн. евро (481,7 млн. долл.). Строительство корабля осуществляет итальянская судостроительная компания Fincantieri.
По оценке Jane's, судно модульной конструкции будет применяться для выполнения трех основных задач: спасения подводных лодок, обеспечения водолазных работ и поддержки действий подразделений сил специальных операций.
Полное водоизмещение корабля составит около 8500 т, длина – 120 м, ширина – 20 м, максимальная скорость – 15 узлов.
Корабль будет оборудован для применения подводных спасательных систем ВМС США и НАТО:
- интегрированной системы для глубоководного погружения на 12 человек,
- разведывательных и спасательных подводных аппаратов (включая автономный подводный аппарат, способный работать на глубинах до 3000 м, и два дистанционно управляемых аппарата),
- системы для проведения водолазных работ с подачей воздуха с поверхности, позволяющей работать на глубине до 300 м,
- спасательной камеры Мак-Кенна,
- гипербарического тренажера.
В состав оборудования также входят один однолучевой эхолот и 3 многолучевых эхолота. Корабль будет оборудован для применения среднего вертолета, включая AW-101 группы Leonardo. На борту в 60 каютах могут быть размещены до 200 человек.
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