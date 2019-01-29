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29.01.2019
Военное обозрение

В программе МС-21 дополнительно профинансируют импортозамещение

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Председателем правительства РФ озвучено решение о финансовой поддержке программы создания среднемагистрального авиалайнера МС-21. По словам Дмитрия Медведева, крайне важно добиться того, чтобы производство этих новейших российских самолётов осуществлялось в первую очередь на основе российских материалов и комплектующих.

Источник изображения: Пресс-служба ОАК

Программу дополнительного импортозамещения при создании МС-21 пришлось обсуждать в связи с порцией американских санкций, поставивших под вопрос поставки композитных материалов для крыла авиалайнера. Контракты на эти поставки были заключены с японскими и американскими фирмами. Японское правительство (к слову о заключении мирного договора с этой страной) и эту порцию санкций поддержало.

Дмитрий Медведев отметил, что кабмин профинансирует проект создания МС-21 на 1,6 млрд рублей в текущем году.

Примечательно, что часть этой суммы пойдёт на оплату ранее взятых у банков кредитов для реализации проекта. Кроме того, частично сумма будет потрачена на тренажёры для пилотов гражданской авиации, которые будут выполнять полёты на МС-21. Также планируется создать склад запасных частей для авиалайнеров этого проекта.

Медведев:

Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение, и самолет будет действительно очень хороший.

Однако наиболее важное направление - создание собственного производства высокотехнологичных композитов для авиатехники - военной в том числе.

На сегодняшний день в формате лётных сертификационных испытаний задействованы два самолёта МС-21-300. В начале этой весны на испытания будет выведен третий самолёт.

28.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Кредитование
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
МС-21
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