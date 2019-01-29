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29.01.2019
Военное обозрение

СМИ: Путин обыграл Эрдогана в переговорах по Сирии

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В очередном раунде переговоров между президентами России и Турции победителем стал Владимир Путин, пишет Arab Weekly.

Источник изображения: https://twitter.com/kremlinrussia

В материале отмечается, что накануне переговоров Кремль сообщил об укреплении позиций экстремистов в сирийской провинции Идлиб, хотя Анкара ранее дала обещание разоружить эти формирования в установленные сроки.

Автор подчеркивает, что Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом действовал очень аккуратно: он воспользовался тем, что Анкара не выполнила обещания, и склонил турецкого лидера к своей позиции по сирийскому вопросу.

В итоге, по мнению издания, достигнутые договоренности о стабилизации ситуации в регионе и дополнительных мерах стали поражением для Эрдогана.

Кроме того, в ходе переговоров Путин неожиданно для турецкой стороны упомянул Аданское соглашение, которое в 1998 году подписали Дамаск и Анкара и которое затем (в 2010 году) переросло в мирный договор на 3 года. Упоминание этого пакта позволило Путину убедить коллегу сначала получить согласие Асада, прежде чем создавать на территории САР буферную зону против курдов.

Такой поворот, по словам автора, является постыдным для Эрдогана, который ранее публично заявлял о нелегитимности президента Сирии.

Другой победой в этом раунде переговоров издание называет формирование конституционной комиссии в САР под эгидой России, Ирана и Турции, поскольку участие турецкой стороны в этом процессе не одобряется союзниками по НАТО, в том числе Британией, Германией и Францией.

Напомним, переговоры президентов России и Турции прошли в Москве 23 января. Главы стран обсудили шаги по урегулированию конфликта в Сирии, вывод американских войск, а также стратегическое партнерство.

28.01.2019
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Германия
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Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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