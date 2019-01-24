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24.01.2019
ТАСС

В подразделения мотострелков под Волгоградом поступили снайперские винтовки "Корд-М"

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6В7М
12,7-мм снайперская винтовка 6В7М (ОКР «Ратник-Корд-М»).
Источник изображения: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

Специалисты начали осваивать новое оружие на общевойсковом полигоне Прудбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Партия крупнокалиберных снайперских винтовок "Корд-М" поступила в подразделения мотострелковой бригады, дислоцируемой под Волгоградом. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"Снайперы соединения приступили к освоению 12,7 мм винтовок "Корд-М" на общевойсковом полигоне Прудбой", - говорится в сообщении.

Винтовка "Корд-М" предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты. Винтовка позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов.

Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до двух километров.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
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