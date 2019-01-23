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23.01.2019
ЦАМТО

Кувейт намерен расследовать покупку истребителей "Тайфун" и вертолетов H-225M

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H225M Caracal
Транспортно-боевой вертолет Airbus Helicopters H225M Caracal ВВС Франции.
Источник изображения: fr.news.yahoo.com

ЦАМТО, 22 января. Министр обороны Кувейта шейх Насер Сабах аль-Ахмад ас-Сабах принял решение создать комиссию для расследования обстоятельств заключения контрактов на поставку продукции военного назначения, подписанных в период с 2015 по 2017 гг.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на опубликованное 6 января Генеральным штабом ВС заявление, расследование проводится с целью выявления возможных финансовых нарушений при закупке многоцелевых истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter и вертолетов EC-725 (H-225M) группы Airbus.

В состав комиссии входят три представителя Министерства юстиции и по одному представителю от Военной инспекции и Комиссии по военной юстиции.

В августе 2016 года Airbus объявила, что Кувейт разместил заказ на поставку 24 вертолетов H-225M для Военно-воздушных сил и еще 6 для Национальной гвардии. В декабре 2017 года Кувейтское информационное агентство сообщило, что документация по сделке была передана в Национальную антикоррупционную комиссию и Государственное аудиторское бюро для оценки.

Контракт на поставку 28 истребителей "Тайфун" Кувейт подписал в апреле 2016 года. В ноябре 2018 года командующий ВВС Кувейта вице-маршал авиации Аднан аль-Фадли заявил, что первая партия самолетов должна быть поставлена в четвертом квартале 2020 года.

В течение большей части рассматриваемого периода пост министра обороны занимал нынешний министр внутренних дел шейх Халед аль-Джаррах ас-Сабах. Он был переназначен на новую должность в ходе перестановок в кабинете министров в декабре 2016 года. Шейх Насер, который является старшим сыном эмира, был назначен министром обороны в ходе очередной перестановки год спустя.

22.01.2019
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Страны
Кувейт
Продукция
AS-332
EF-2000
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
H225
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