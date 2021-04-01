Airbus Helicopters поставила первый вертолет H-225M ВВС Сингапура

ЦАМТО, 31 марта. Компания Airbus Helicopters 29 марта сообщила о передаче ВВС Республики Сингапур первого среднего многоцелевого вертолета H-225M в рамках контракта 2016 года.

Заказанные H-225M предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, обеспечение безопасности на море, проведение поисково-спасательных операций, медицинскую эвакуацию, поддержку гуманитарных операций и операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

Поставка первого вертолета первоначально была запланирована на конец 2020 года, но сроки были изменены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время ВВС Сингапура приступили к проведению летных испытаний первого H-225M перед его вводом в эксплуатацию. Поставки планируется завершить к 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года компания Airbus Helicopters подтвердила, что заключила с Министерством обороны Сингапура контракт на поставку новых средних транспортных вертолетов H-225M. Количество заказанных вертолетов, их стоимость и сроки поставки не раскрывались, но, по информации СМИ, было заказано от 12 до 16 H-225M. Они заменят состоящие на вооружении ВВС Республики Сингапур устаревшие вертолеты AS-332M "Супер Пума", эксплуатирующиеся с 1983 года.

Вертолеты были выбраны по итогам процедуры комплексной оценки. В апреле 2015 года в "шорт-лист" финалистов конкурса вошли компании Airbus Helicopters с H-225M "Супер Пума" и Leonardo-Finmeccanica с AW-101.

Помимо Минобороны Сингапура, вертолеты H-225M приобрели ВС Франции, Бразилии, Мексики, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Кувейта. Общий налет 104 вертолетов H-225M превышает 143 тыс. часов.

Минобороны Сингапура, объявив в ноябре 2016 года о контракте на закупку H-225M в рамках программы модернизации вертолетного парка, также сообщило о заказе партии вертолетов CH-47F "Чинук" для замены устаревших CH-47D, которые находятся в эксплуатации с 1994 года. Как ожидается, поставка новых "Чинук" начнется в 2021 году.

29 марта ВВС Сингапура сообщили в Facebook, что H-225M, дальность полета которого на 20% больше, чем у AS-332M, дополнит вертолеты CH-47 при выполнении широкого спектра задач.