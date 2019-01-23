Инженерные войска гвардейской танковой армии ЗВО встретили свой профессиональный праздник в обновленном составе

ЦАМТО, 22 января. В гвардейской танковой армии Западного военного округа инженерные войска пополнились инженерно-саперным полком к своему профессиональному празднику.

Главными задачами инженерно-саперного полка является инженерное обеспечение танковой армии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

На вооружение полка поступила современная техника и снаряжение, в том числе путепрокладчики БАТ-2, плавающие транспортеры ПТС-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, понтонный парк на базе "Урал", позволяющий за один час навести мост длиной около 224 м с грузоподъемностью 60 тонн, ТММ-6 – тяжелый механизированный мост, позволяющий перекрыть небольшой участок за 44 мин. с грузоподъемностью 60 т, грузовой лесопильный комплекс который в 2 раза увеличивает производство деревянных конструкций для строительства мостов и фортификационных сооружений.

21 января в Вооруженных Силах России отмечался День инженерных войск, установленный Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров с "петровских времен" до наших дней и их вклада в развитие оборонного потенциала страны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.