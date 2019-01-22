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22.01.2019
Военное обозрение

В РФ сформируют отряд космонавтов-женщин

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Корпорация "Роскосмос" в инициативном порядке намерена сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, передает ТАСС сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Источник изображения: Роскосмос / Вконтакте

Будет создан полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин, являющихся специалистами ракетно-космической отрасли,

сказал источник.

Он отметил, что корпорация будет вести поиск кандидатов в отряд в инициативном порядке, а не ждать, пока женщины сами начнут записываться.

По словам собеседника, для женщин конструкторы доработают существующий скафандр "Орлан-МКС": на нем установят элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении космонавтом работ "в рамках внекорабельной деятельности", в том числе за пределами МКС, "и не только". Работы над "электроприводами для рук" уже начаты, добавил он.

Источник отметил, что программа подготовки в отряде будет учитывать также будущие лунные миссии.

По его данным руководство Роскосмоса собиралось сообщить о формировании женского отряда в понедельник в ЦПК (Центре подготовки космонавтов), если, конечно, не передумало (сообщать).

Агентство напоминает, что в новый набор космонавтов, который завершился летом прошлого года, женщины не попали. Некоторые эксперты это объяснили "особенностями российского менталитета" и невысоким желанием женщин стать космонавтами.

Набор в отряд был открытым" счастье мог попытать любой россиянин не старше 35 лет. Он должен иметь высшее образование по летным, инженерным или научным специальностям и опыт работы.

За всю история отечественной пилотируемой космонавтики на орбите побывали лишь 4 россиянки: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Совсем другая картина в НАСА: американцы к сегодняшнему дню отправили в космос 47 женщин.

21.01.2019
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