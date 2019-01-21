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21.01.2019
Военное обозрение

В двигателях "Ангары" обнаружен опасный дефект

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Двигатели "Ангары" РД-191 могут при старте его разрушить носитель, меры борьбы с этой проблемой не всегда оказываются эффективными, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад НПО "Энергомаш".

Источник изображения: Минобороны РФ

В докладе, который будет озвучен в ходе Королёвских чтений по космонавтике в конце января, отмечается, что особенностью тяжелой ракеты "Ангара-5" является пакетное расположение первой и второй ступеней (4 блока первой ступени окружают блок 2-й ступени) и, как следствие необходимость дросселирования довольно продолжительной работы двигателя центрального блока в режиме 30% от номинальной мощности.

Однако при тяге ниже 38% в двигателях возникают низкочастотные колебания, которые могут привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции носителя.

Для решения этой проблемы в двигатель внедрен специальный клапан, который позволяет значительно уменьшить амплитуду колебаний, однако на некоторых экземплярах двигателя по-прежнему отмечаются опасные низкочастотные колебания.

Таким образом, делают вывод конструкторы, задача устранения указанной выше проблемы продолжает оставаться актуальной.

В свою очередь центр Хруничева рассказал о критическом состоянии оборудования в первом модуле МКС.

Сообщается, что функционально-грузовой блок "Заря" запущен в 1998 году, срок его службы продлен до 2028 года. При этом сертифицированный срок истек в 2013 году, поэтому значительная часть установленного на его борту оборудования "находится далеко за пределами гарантийных сроков".

Анализ ресурса оборудования показал, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8: её ресурс выработан более чем в 14 раз.

Как сообщалось ранее, решение о продлении сроков службы оборудования принято в связи с тем, что страны-партнеры договорились об эксплуатации МКС до 2024 года, то есть, замена блока на новый не имеет смысла. Из открытых источников известно, что в настоящее время ведутся переговоры о продлении эксплуатации станции до 2028 года, однако об их итогах пока ничего не известно.

18.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Минoбороны РФ
Энергомаш им. Глушко
Проекты
МКС
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