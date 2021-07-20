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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что РФ и США продолжат сотрудничать по ракетным двигателям

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Antares
Американская ракета Antares корпорации Орбитал АТК с российскими двигателями РД-181.
Источник изображения: www.kp.ru

Правительство ранее поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" американской компании Orbital Sciences LLC

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Поддержка правительством РФ переговоров о поставке российских ракетных двигателей в США позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на санкции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Одобрение правительством РФ предложения госкорпорации "Роскосмос" о проведении переговоров на заключение контракта с заинтересованным заказчиком по поставке российских двигателей РД-181М производства Научно-производственного объединения "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (входит в Роскосмос) для американской компании Orbital Sciences LLC позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в госкорпорации, США смогут получить для своих ракет-носителей "надежные и непревзойденные по своим характеристикам ракетные двигатели".

"Партнеры НПО Энергомаш могут быть уверены в качестве и надежности российских двигателей. Госкорпорация "Роскосмос" и НПО "Энергомаш" подтверждают свою репутацию надежного поставщика качественной высокотехнологичной продукции", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации также напомнили, что двигатели РД-181 поставляются в США с 2015 года. С помощью российского двигателя американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на Международную космическую станцию. Все пуски в США с использованием российских двигателей РД-180 и РД-181 успешные.

"Новый двигатель РД-181М, на который Роскосмосом получено разрешение на экспорт, представляет собой следующий этап развития РД-181. Его аналог РД-191М, применяемый для российских ракет-носителей, будет установлен на пилотируемой версии тяжелой ракеты космического назначения "Ангара-А5П", - добавили в госкорпорации.

Распоряжение правительства

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий, а также гарантировать, что ракеты-носителя Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

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