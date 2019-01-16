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16.01.2019
Ростех

"Технодинамика" завершила испытания элементов пожарной защиты и кислородной системы для SSJ-100 и МС-21

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: РИА Новости

Научно-производственное предприятие "Респиратор" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех в декабре 2018 года закончило квалификационные испытания агрегатов системы пожарной защиты и кислородной системы, которые будут применяться на самолетах гражданской авиации SSJ-100 и МС21.

"Разработка и поставка агрегатов для гражданской авиационной техники — это одно из важнейших направлений по развитию холдинга, – отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков. – Уже весной 2019 года по программе импортозамещения агрегаты системы пожарной защиты будут направлены в компанию "Гражданские самолеты Сухого" для дополнительных сертификационных испытаний в составе самолета SSJ-100. Помимо этого, "Технодинамика" будет поставлять данные агрегаты для новейшего российского самолета МС-21".

Завершенные испытания проводились на соответствие российским (АП25) и зарубежным стандартам (TSO). В будущем этот факт упростит получение сертификата EASA как для отдельных агрегатов, так и для самолета в целом. Работа проводилась в рамках федеральной целевой программы, реализуемой Минпромторгом по импортозамещению авиационных агрегатов и систем.

"Мы успешно квалифицировали все заявленные агрегаты системы пожарной защиты и кислородной системы, что подтверждается актами квалификационных испытаний, выданными сертификационным органом. Тесты показали, что по некоторым параметрам наши изделия превосходят соответствующие образцы иностранных поставщиков на 812%. Это касается как массовых характеристик, так и срока службы агрегатов", – отметил генеральный директор НПП "Респиратор" Дмитрий Скрипачев.

Разработанными холдингом агрегатами системы пожарной защиты также заинтересовались китайские партнеры. В частности, на предприятие приезжала китайская делегация по программе российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 и посетила демозал компании "Технодинамика", чтобы вживую ознакомиться с разработанными изделиями.

"Данный факт говорит о том, что компания начала производить действительно конкурентные агрегаты, которые можно устанавливать на самую современную авиационную технику", – добавил руководитель "Технодинамики" Игорь Насенков.

Напомним, в сентябре 2018 года "Технодинамика" выиграла конкурс на поставку агрегатов системы пожарной защиты для новейшего российского самолета МС-21. Сейчас идет этап согласования договора и сроков поставки с корпорацией "Иркут".

14.01.2019
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