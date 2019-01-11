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11.01.2019
Военное обозрение

Глава Пентагона нецензурно выругался в адрес F-35

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Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан на высокопоставленной встрече резко раскритиковал программу создания истребителя пятого поколения F-35, реализацией которой занимается компания Lockheed Martin, сообщает Politico со ссылкой на правительственные источники.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По словам одного из собеседников, Шанахан прилюдно выругался, назвав F-35 нецензурным словом, которое можно перевести как "дерьмо" ("лажа"), и заявил, что Lockheed Martin не знает, как довести до конца программу создания истребителя.

Будучи еще заместителем главы Пентагона, Шанахан, по словам источников, на заседаниях "смешивал с грязью" программу F-35, называя ее несостоятельной, а также, не стесняясь в выражениях, критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Финансовые прогнозы, цена, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить,

заявил Шанахан.

По его мнению, компания Boeing справилась бы с заказом гораздо лучше.

Напомним, до назначения на пост замминистра обороны Патрик Шанахан 31 год отработал в корпорации Boeing.

Как ранее писали многочисленные издания, программа F-35 Lightning II стала самой дорогой в истории производства оружия. На нее уже потрачено около полутора триллиона долларов. Разработчики не смогли уложиться в изначально обговоренную сумму, превысив ее на сотни миллиардов. Сам истребитель введен в строй на семь лет позже назначенного срока. При этом на его борту неоднократно возникали технические проблемы.

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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